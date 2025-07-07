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“جوراسيك وورلد ريبرث” يسحق منافسيه في ترتيب شباك التذاكر الأميركي الشمالي

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سحق “جوراسيك وورلد ريبرث” Jurassic World Rebirth الأفلام المنافسة له في ترتيب شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة بمناسبة العيد الوطني للولايات المتحدة، وتصدّر الجزء الأحدث من سلسلة الأفلام الناجحة عن الديناصورات الترتيب محققا إيرادات ضخمة بلغت 91,5 مليون دولار.

وتدور أحداث الفيلم الذي أنتجته شركة “يونيفرسال” ويتولى بطولته جوناثان بيلي وسكارليت جوهانسون في مركز بحثي تختبئ فيه ديناصورات معدّلة وراثيا على جزيرة مهجورة ضمن مدينة ملاهي “جوراسيك بارك” الأصلية.

ورأى المحلل ديفيد غروس من شركة “فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش” أن “هذه الانطلاقة للجزء السابع من السلسلة ممتازة”، ملاحظا أن هذه السلسلة “حققت أداءً جيدا جدا خارج (أميركا الشمالية)، وحتى الآن، كانت الإيرادات كبيرة على المستوى العالمي”. 

أما فيلم “إف 1” (F1) الذي أنتجته “آبل” و”وارنر براذرز” ويؤدي فيه براد بيت دور سائق في سباقات الفورمولا واحد دخلت مسيرة أمجاده طور الأفول، فتراجع إلى المركز الثاني، مكتفيا بإيرادات بلغت 26,1 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب “هاو تو تراين يور دراغون” How to Train Your Dragon العائلي الذي أعاد صوغ فيلم رسوم متحركة من عام 2010. وحقق هذا الشريط  الذي أنتجته “يونيفرسال ستوديوز” ودريمووركس أنيميشن” 11 مليون دولار.

وفي المركز الرابع فيلم “إيليو” Elio الذي يتناول قصة صبي صغير تعتقد كائنات فضائية خطأ بأنه سفير للأرض بين المجرات، بإيرادات بلغت 5,7 ملايين دولار.

واحتفظ  فيلم الأحياء الأموات “توينتي إيت ييرز لايتر” لداني بويل بالمركز الخامس، وتدور أحداثه، كما يوحي عنوانه، بعد 28 عاما من تسرّب فيروس داء الكَلَب من مختبر أبحاث طبية. وحقق الفيلم الذي أنتجته “كولومبيا بيكتشرز” إيرادات بلغت 4,6 ملايين دولار.

وفي ما يلي بقية الأعمال في قائمة الأفلام العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- “ميغن 2,0” (3,8 ملايين دولار).

7- “ليلو أند ستيتش” (3,8 ملايين دولار).

8- “ميشن إيمباسيبل – ذي فاينل ريكونينغ” (2,7 مليون دولار).

9- “ماتيرياليستس” (1,3 مليون دولار).

10- “باليرينا” (725 ألف دولار).

بور-سست/ب ح/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية