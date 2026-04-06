“دبي الجنوب” تعلن حزمة تسهيلات جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجمع الأعمال
أطلقت “دبي الجنوب”، أكبر مشروع حضري رئيسي يركّز على قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، حزمة تسهيلات مرنة مخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن “مجمّع الأعمال”، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين.
وتعد “دبي الجنوب” أكبر مدينة متكاملة تلبية للاحتياجات اللوجستية والتجارية والسكنية والطيران في الإمارات.
وقالت الوكالة إنّ هذه الخطوة تنسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين الأعمال في مختلف أنحاء الإمارة.
وتتضمن الحزمة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى توفير مرونة مالية فورية، بجانب تعزيز العلاقة طويلة الأمد مع المستأجرين.
وتشمل تثبيت الإيجارات للمستأجرين عند تجديد عقودهم وتوفير مرونة أكبر في تأجيل الدفعات وإعفاءات من بعض الرسوم الإدارية البسيطة. وإضافة إلى ذلك، سيتم الإبقاء على معدلات الإيجار الحالية لطلبات التجديد المؤهلة خلال هذه الفترة.
