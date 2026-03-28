آثار حريق في مخيم للنازحين بغرب السودان (صور أقمار صناعية)

رصد مختبر الأبحاث الانسانية التابع لجامعة ييل الأميركية آثار حريق في مخيم للنازحين في دارفور بغرب السودان، علما أنه الخامس الذي يطاول المكان منذ شباط/فبراير.

وكشف المختبر في تقرير نشره الأربعاء، مستندا إلى صور لأقمار اصطناعية التقطت بين 21 و27 آذار/مارس، آثارا “حرارية” تمتد من شمال غرب مخيم العمدة حتى جنوب شرقه.

وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن الحريق تسبب بتشريد 971 عائلة وأتى على أكثر من 881 كوخا وألحق أضرارا بتسعين كوخا آخر في هذا المخيم الواقع في مدينة طويلة التي تحولت ملجأ لمئات آلاف النازحين الفارين من المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأشار مجلس تنسيق غرف طوارىء طويلة-جبل مرة إلى مصرع طفل جراء هذا الحريق الذي وقع في 21 آذار/مارس.

وعزا المجلس الحريق إلى “طهو العدس ورياح قوية واكتظاظ ووجود مواد قابلة للاشتعال”.

وتتعذر السيطرة على الحرائق في المخيم الذي يضيق بأكثر من 269 ألف شخص، وحيث معظم الأكواخ من الخشب والتبن، فضلا عن الافتقار إلى وسائل لمكافحتها.

وأظهر تحليل أجراه المختبر وجود أكواخ جديدة وسط المناطق التي طاولها الحريق، وقد أقيمت على الارجح بعد اندلاعه.

ومنذ بداية شباط/فبراير، أحصت المنظمة الدولية للهجرة اندلاع خمسة حرائق في مخيم العمدة، أتت على أكثر من 1613 كوخا.

ومعظم المقيمين في مخيم العمدة سبق أن نزحوا من مخيم زمزم في نيسان/أبريل 2025 هربا من هجوم كبير نسب إلى قوات الدعم السريع.

ويشهد السودان منذ نيسان/أبريل 2023 حربا متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 11 مليونا على الأقل، وأزمة جوع ونزوح تعدّها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم.

