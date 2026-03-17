آخر تداعيات حرب الشرق الأوسط على اقتصاد العالم

afp_tickers

5دقائق

في ما يأتي آخر تطورات التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب في الشرق الأوسط في يومها الـ18 وعند الساعة 08,30 بتوقيت غرينيتش.

– ارتفاع النفط بعد هجمات على البنى التحتية للطاقة في الخليج –

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء، بعد تراجعها الاثنين، مدفوعة باستمرار المخاوف بشأن إمدادات الخام من الشرق الأوسط حيث تعرضت منشآت طاقة استراتيجية لهجمات جديدة.

قرابة الساعة 08,15 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت بحر الشمال، المرجع في السوق العالمية، بنسبة 3,28% إلى 103,50 دولارات للبرميل، بعد أن تراجع الاثنين بنسبة 2,84%.

أما خام غرب تكساس الوسيط (WTI)، وهو الخام القياسي الأميركي، فارتفع بنسبة 3,81% إلى 97,06 دولارا للبرميل، بعد أن هبط بنسبة 5,28% الاثنين.

لا تزال الأوضاع غير مستقرة في مضيق هرمز، والتوترات حادة. فقد جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين دعوته للدول التي تعتمد على نفط الخليج الى المشاركة في تأمين المضيق.

– البورصات الأوروبية تفتتح بلا زخم –

افتتحت البورصات الأوروبية جلسة الثلاثاء بدون زخم، إذ يظل المستثمرون حذرين في ظل ارتفاع أسعار النفط وقبيل قرارات تشمل السياسات النقدية ستصدر عن اكبر البنوك المركزية، هي الأولى منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

في أول التعاملات، تراجع مؤشر بورصة باريس بنسبة 0,02%، وانخفضت فرانكفورت بنسبة 0,23% وميلانو بنسبة 0,12%. وحدها بورصة لندن حققت ارتفاعا قدره 0,19%.

– تردد في البورصات الآسيوية –

في أعقاب الارتفاع الذي سجّلته وول ستريت الاثنين، افتتحت البورصات الآسيوية الجلسة على تفاؤل، قبل أن تقلّص وتمحو مكاسبها بسبب ارتفاع أسعار النفط.

في بورصة طوكيو، أنهى مؤشر نيكاي الرئيسي الجلسة متراجعا بنسبة 0,09% عند 53.700,39 نقطة.

في سيول، أغلق مؤشر كوسبي على ارتفاع قدره 1,63%، بعدما قفز بأكثر من 3% أثناء الجلسة.

وارتفع مؤشر سيدني بنسبة 0,36%، وتايبيه بنسبة 1,48%.

– هجوم جديد بطائرات مسيّرة على منشأة نفطية في الفجيرة –

استُهدفت المنطقة الصناعية النفطية في الفجيرة، على الساحل الشرقي للإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء بهجوم جديد بطائرات مسيّرة تسبب بحريق من دون وقوع إصابات، بحسب السلطات المحلية.

وتقع المنشأة على خليج عُمان، خارج مضيق هرمز، وكانت قد تعرّضت الاثنين لهجوم بطائرات مسيّرة، ما دفع شركة أدنوك الوطنية للنفط إلى تعليق تحميل شحنات الخام من الموقع، وفق ما ذكر مصدر مقرّب لوكالة فرانس الاثنين.

– زيارة ترامب: بكين “تأخذ علما” بتوضيحات حول أسباب احتمال التأجيل –

قالت الصين الثلاثاء إنها “أخذت علما” بالتوضيحات التي قدّمتها الولايات المتحدة بشأن أسباب احتمال تأجيل زيارة الرئيس دونالد ترامب، وإنها ستبقى على تواصل مع الإدارة الأميركية بشأن هذه الزيارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر صحافي “لقد أخذنا علما بأن الجانب الأميركي قام علنا بتصحيح المعلومات غير الدقيقة التي نشرتها وسائل الإعلام”.

وأوضح أن “الزيارة لا علاقة لها بمسألة الملاحة في مضيق هرمز”.

– أستراليا ترفع معدل الفائدة الأساسي متذرعة بارتفاع أسعار الوقود –

رفع البنك المركزي الأسترالي الثلاثاء معدل الفائدة الأساسي بواقع 25 نقطة أساس، متذرعا بـ”الارتفاع الحاد في أسعار الوقود” الناتج من الحرب في الشرق الأوسط.

والمركزي الاسترالي هو واحد من كبرى المصارف المركزية التي ترفع معدل فائدتها في غمرة الحرب في الشرق الاوسط وارتفاع اسعار الطاقة، وقد بلغ هذا المعدل 4,10 في المئة.

بور-تمس-جوغ/اج/ب ق