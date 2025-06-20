آلاف يتظاهرون في طهران وعواصم عربية تنديدا بالهجمات الإسرائيلية على إيران

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تظاهر آلاف الأشخاص في إيران والعراق ولبنان واليمن الجمعة تنديدا بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على الجمهورية الإسلامية منذ أسبوع.

واحتجّ الآلاف في العاصمة الإيرانية بعد صلاة الجمعة، مرددين شعارات دعم لقادتهم ورافعين صورا لقادة قُتلوا منذ بداية الحرب مع إسرائيل فضلا عن أعلام إيران وحزب الله اللبناني، حسبما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي.

وقال مذيع الأخبار “هذه جمعة تضامن ومقاومة الأمة الإيرانية في جميع أنحاء البلاد”.

وحمل متظاهر لافتة كتب عليها “أضحّي بحياتي في سبيل المرشد” الأعلى آية الله علي خامنئي.

وأفاد التلفزيون الرسمي بتنظيم تظاهرات من هذا القبيل في مدن إيرانية أخرى، أبرزها تبريز (شمال غرب) وشيراز (جنوب).

وقال الخطيب محمد جواد حاج علي أكبري للمصلّين في طهران الجمعة إن إسرائيل هاجمت إيران بسبب “اليأس”، حسبما نقلت وكالة “إرنا” للأنباء.

وأضاف “ظنّ الصهاينة، بسبب سوء فهمهم للشعب الإيراني، أنهم سيحرّضون، من خلال حرب نفسية لا هوادة فيها وكانت مُعدّة سلفا، شعب البلاد ضد الحكومة (…) كانت خططهم دقيقة لكن حساباتهم مُضحكة، وكم كانت غبية وساذجة”.

وأطلقت إسرائيل في 13 حزيران/يونيو حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن البرنامج النووي الإيراني شارف “نقطة اللاعودة”، فيما ترد إيران بإطلاق دفعات صواريخ ومسيّرات على الدولة العبرية.

وتنفي طهران أنها تسعى لتطوير أسلحة نووية وتدافع عن حقها في برنامج نووي مدني.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 224 شخصا على الأقل في إيران منذ بداية الحرب، وفق حصيلة رسمية. وفي إسرائيل، أسفرت الضربات الإيرانية عن مقتل 25 شخصا، وفقا للحكومة.

– “حرب باطلة” –

في العراق أيضا، تظاهر الآلاف الجمعة في عدة مدن أبرزها بغداد، تلبية لدعوة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على إيران.

وفي مدينة الصدر بشرق بغداد، أدى متظاهرون أولا صلاة الجمعة ثم هتف الخطيب الشيخ خضير الأنصاري “كلّا كلّا أميركا، كلّا كلّا إسرائيل”، فيما ردّد الحاضرون الشعار حاملين مظلّات للاحتماء من أشعة الشمس الحارقة.

وقال سائق الأجرة أبو حسين (54 عاما) لوكالة فرانس برس “إنهم لا يحاربون من أجل النووي” الإيراني، معتبرا أنها “حرب الشيطان” ضد إيران و”حرب باطلة، ولطالما أرادت إسرائيل وأميركا الهيمنة على الشرق الأوسط”.

وأضاف “لا بد أن يتدخل العراق، بالمال، بالسلاح، بالدعم، بالتظاهر، لدعم إيران”.

في مدينة البصرة بجنوب العراق، تجمّع نحو ألفي متظاهر في شارع رئيسي، فيما أحرق آخرون أعلاما إسرائيلية وأميركية في الكوفة (جنوب) مسقط رأس الصدر، بحسب مصوّرَين لدى فرانس برس.

وكان مقتدى الصدر البعيد عن الساحة السياسية العراقية في الآونة الأخيرة، دعا الأربعاء في بيان إلى “مظاهرات سلمية منظمة” بعد صلاة الجمعة “في كل مركز محافظة”، بغية التنديد “بالإرهاب الصهيوني والأميركي (…) والاعتداء على الجارة إيران وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن”.

لطالما شكّل العراق ساحة للصراعات الإقليمية، ما يضاعف المخاوف حاليا من احتمال انزلاقه في أتون الحرب في حال استهداف فصائل عراقية مسلحة موالية لطهران مصالح أميركية في المنطقة.

– “لن يهزمونا” –

وفي ضاحية بيروت الجنوبية، تجمّع المئات من مناصري حزب الله تضامنا مع إيران الداعمة للحزب، وفق مصوّر في وكالة فرانس برس.

ورفع المتظاهرون من رجال ونساء وأطفال، أعلام حزب الله إلى جانب الأعلام الإيرانية وصور خامنئي.

وقال الطالب فضل سعد (18 عاما) “نحن هنا من أجل أن نُري العالم أننا نقف بوجه العدو، مهما فعلوا لن يهزمونا (…) حتى لو لم يكن معنا سلاح نواجه بأيدينا”.

من جهتها، أكّدت ربة المنزل فاطمة برجاوي (33 عاما) متأثرة “إذا لزم الأمر نحن سندخل مساندة لإيران ونحن لآخر نفس مع إيران، هذا نهجنا”.

وفي حين ندّد حزب الله بالضربات الإسرائيلية على طهران، لم يعلن استعداده للدخول فيه بعد حرب دامية خاضها مع إسرائيل انتهت بوقف لإطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

لكن الأمين العام للحزب نعيم قاسم أعلن الخميس في بيان أنه “سيتصرف بما يراه مناسبا” في الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وفي العاصمة اليمنيّة صنعاء ومدينتي الحديدة وصعدة، تجمّع عشرات آلاف الأشخاص الجمعة في احتجاجات نظّمها المتمردون الحوثيون دعما لإيران وللفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما نقلت قناة “المسيرة” ووكالة “سبأ” التابعتين للحوثيين.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023، نفذ الحوثيون في اليمن عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يؤكدون ارتباطها بها، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم للحركة والقطاع الفلسطيني.

بورز/كبج/ح س