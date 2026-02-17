آن كلير لوجاندر المقربة من ماكرون رئيسة لمعهد العالم العربي

afp_tickers

3دقائق

اختيرت آن كلير لوجاندر، المستشارة المقربة من إيمانويل ماكرون، الثلاثاء لرئاسة معهد العالم العربي خلفا لجاك لانغ الذي أُجبر على الاستقالة بسبب علاقاته بجيفري إبستين.

ووافق أعضاء مجلس إدارة المعهد بالإجماع على تعيين لوجاندر (46 عاما) مستشارة الرئيس لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأول امرأة تتولى قيادة هذه المؤسسة المتعددة التخصصات، والتي افتُتحت في باريس عام 1987 وهي مركز ثقافي وأداة دبلوماسية ظل جاك لانغ رئيسا لها طوال 13 عاما.

تتحدث لوجاندر العربية بطلاقة، وهي خريجة معهد الدراسات السياسية الباريسي المرموق (Sciences Po Paris) وجامعة السوربون (الأدب الحديث).

وقالت في أول تصريح لها بعد اختيارها لهذا المنصب “اعتقد أن دوري يقضي بإعادة الهدوء” الى معهد العالم العربي و”منحه مجددا ثقة العامة”.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو في بيان ترشيحها إنها “تتمتع بالخبرة والكفاءة والرؤية الاستراتيجية اللازمة لتولي هذه المسؤولية”.

وأكد المعهد في بيان أنها تطرح كأولوية، “تنفيذ إصلاح طموح: تحديث الحوكمة، وهيكل تنظيمي أكثر شفافية وكفاءة، واستعادة مسار مالي مستدام، وتعزيز القواعد الأخلاقية”.

استقال جاك لانغ في 7 شباط/فبراير، عقب الكشف عن اتصالاته العديدة مع المتمول الأميركي والمدان بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين الذي توفي في السجن بالولايات المتحدة عام 2019.

يتألف مجلس إدارة المعهد من سبعة سفراء عرب (لا سيما من المملكة العربية السعودية، وقطر، وفلسطين) وعدد مماثل من الأفراد الذين تعينهم وزارة الخارجية الفرنسية.

وتموِّل الخارجية الفرنسية بمنحة قدرها 12,3 مليون يورو نصف ميزانية معهد العالم العربي الذي يُعد متحفا ومكتبة ومركزا لغويا. وهو ثمرة شراكة أُقيمت عام 1980 مع 22 دولة عربية، وافتتحه الرئيس الاشتراكي الأسبق فرانسوا ميتران عام 1987.

هذه المؤسسة الخاصة، المعترف بها كمنظمة ذات نفع عام، والمكلفة إقامة “علاقات متينة ودائمة بين الثقافات”، خبا دورها لفترة طويلة قبل أن تستعيد مكانتها خلال رئاسة جاك لانغ التي استمرت 13 عاما. وفي عام 2023، استقبل معهد العالم العربي نحو 750 ألف زائر .

بور/ص ك/ب ق