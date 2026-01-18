The Swiss voice in the world since 1935
أبوظبي أكثر المدن أمانا في العالم للعام العاشر على التوالي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

جدّدت أبوظبي إنجازها العالمي بتصدرها قائمة المدن الأكثر أمانا في العالم للعام العاشر على التوالي، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد عن تقرير دولي.

وأشارت “وام” إلى أن التقرير المذكور صدر عن “نومبيو”، إحدى أبرز منصات الإحصاءات العالمية المتخصصة في مؤشرات الأمن وجودة الحياة وتكلفة المعيشة.

وقال القائد العام لشرطة أبوظبي أحمد سيف بن زيتون المهيري إن هذا الإنجاز “ثمرة رؤية قيادية حكيمة… وعمل مؤسسي متكامل، وجهود مخلصة يبذلها منتسبو شرطة أبوظبي على مدار الساعة، مدعومة باستراتيجيات استباقية متقدمة، وتوظيف ذكي للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وشراكة مجتمعية واعية تشكل خط الدفاع الأول عن أمن المجتمع واستقراره”.

م ل

