أحمد الشرع في ألمانيا لبحث حرب الشرق الأوسط وملف اللاجئين السوريين

يجري الرئيس السوري أحمد الشرع الاثنين لقاءات مع مسؤولين ألمان، في أول زيارة الى هذا البلد، لبحث حرب الشرق الأوسط وإعادة إعمار بلاده ومساعي برلين لإعادة اللاجئين السوريين.

ويتوقع بأن يجتمع الشرع الذي يجري أول زيارة إلى ألمانيا منذ إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في 2024 بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس فرانك-فالتر شتاينماير.

نجح الشرع الذي تزعّم هيئة تحرير الشام، في إقامة علاقات مع الحكومات الغربية وقام بعدة رحلات إلى الخارج بما في ذلك إلى الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.

وخلال العام الماضي، رُفعت العديد من العقوبات الدولية عن سوريا لمساعدتها على دفع عجلة إعادة الإعمار بعد نزاع مدمر استمر 14 عاما.

وأفاد الناطق باسم الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن ميرتس والشرع سيبحثان حرب الشرق الأوسط والوضع السياسي في سوريا وجهود إعادة الإعمار وعودة السوريين إلى بلدهم.

وفي برلين، سينضم الشرع أيضا إلى منتدى سياسي واستثماري يبحث “آفاق التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا”، بحسب ما أفاد متحدث باسم الخارجية الألمانية.

وقال إنه “بعد رفع العديد من العقوبات الأوروبية والأممية وغيرها عقب انتهاء حكم نظام عائلة الأسد، وُضعت أسس” التعافي الاقتصادي.

وقبيل الزيارة، أعلنت الداخلية الألمانية عن مبادرة جديدة لتقديم الدعم لوزارة إدارة الكوارث السورية والمساعدة في تدريب أجهزة الطوارئ.

ولدى سؤاله عمّا إذا كانت المحادثات ستتطرّق أيضا إلى قضية الصحافية الألمانية إيفا ماريا ميشلمان المفقودة في سوريا، ردّ الناطق باسم الخارجية بالقول إن برلين تنظر في المسألة.

– “مبررات لطلب اللجوء” –

فرّ حوالى مليون سوري من بلدهم إلى ألمانيا خلال سنوات النزاع، وصل العديد منهم في ذروة فترة تدفق المهاجرين بين العامين 2015 و2016.

واندلع النزاع السوري بعد القمع الدامي الذي مارسه نظام الحُكم السابق على الاحتجاجات التي انطلقت في العام 2011.

وكثّف ميرتس المحافظ الذي تولى السلطة في أيار/مايو العام الماضي مساعيه للحد من الهجرة غير النظامية في وقت يسعى لمواجهة صعود حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتشدد.

وأشار ميرتس العام الماضي إلى أنه مع انتهاء الحرب في سوريا، لم تعد لدى الشعب السوري “أي مبررات لطلب اللجوء في ألمانيا”.

استأنفت الحكومة في كانون الأول/ديسمبر ترحيل المتورطين في أعمال جرميّة إلى سوريا، رغم أن الأمر لم يُطبّق سوى على مجموعة صغيرة من الحالات فقط حتى الآن.

وأكد ميرتس بأنه يفترض بأن يعود العديد من السوريين طوعا إلى بلدهم، ما أثار انتقادات ناشطين أشاروا إلى وضع غير مستقر وانتهاكات حقوقية ما زالت تشهدها سوريا.

وشهد عهد السلطات السورية الجديدة أعمال عنف طائفية، بينما ما زال تنظيم الدولة الإسلامية ينشط في أجزاء من البلاد.

وبعد سقوط الأسد، حرّكت إسرائيل قوّاتها إلى المنطقة المنزوعة السلاح في الجولان، ونفذت مئات الضربات في سوريا بالإضافة إلى توغلات متكررة.

– احتجاجات على الزيارة –

وكان من المقرر بداية أن يزور الشرع ألمانيا في كانون الثاني/يناير، لكن الزيارة تأجّلت بينما سعى لوضع حد للقتال بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية التي يقودها الأكراد في شمال البلاد.

وأفادت مجموعة “الجالية الكردية في ألمانيا” بأن الشرع “يتحمّل المسؤولية عن العديد من انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وقال رئيس الجالية علي إرتان توبراك “في كانون الثاني/يناير، عبّرنا مع منظمات أخرى من المجتمع المدني عن انتقاداتنا الشديدة للزيارة المقررة ودعونا إلى تنظيم احتجاجات”.

وأضاف “رغم هذه الاعتراضات، تمسّكت الحكومة الألمانية حتى اللحظة بالدعوة. نعتبر الأمر خطأ واضحا”.

في الأثناء، دعا ممثلو الأقلية الآرامية المسيحية السورية إلى “نهج سياسي شامل يعترف بالتنوع التاريخي للبلاد ويرسّخه مؤسسيا”.

كما خرجت تظاهرة ضد خطة إعادة اللاجئين إلى سوريا في برلين الاثنين تحت شعار “لا لاتفاقيات الترحيل مع منتهكي حقوق الإنسان”.

