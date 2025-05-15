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أردوغان يبلغ زيلينسكي أن تركيا ستستضيفه وبوتين عندما يكونان مستعدين

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أنقرة (رويترز) – أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أنقرة يوم الخميس استعداد تركيا لاستضافته والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء محادثات سلام “عندما يكونان مستعدين”.

والتقى أردوغان بزيلينسكي في العاصمة التركية بعد أن أرسل بوتين فريقا من المفاوضين من المستوى الثاني لإجراء محادثات سلام في إسطنبول، رافضا دعوة كييف للذهاب إلى هناك شخصيا للقاء زيلينسكي.

وقالت الرئاسة في بيان إن أردوغان شدد على ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الجانبين في ظل “الفرصة التاريخية” لبدء محادثات السلام، وعلى ضرورة أن يجتمعا على الحد الأدنى من القواسم المشتركة.

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