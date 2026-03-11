The Swiss voice in the world since 1935
أستراليا تتوقع احتدام حرب إيران وتغلق بعض سفارات الشرق الأوسط

سيدني 11 مارس آذار (رويترز) – قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج اليوم الأربعاء إن بلادها أغلقت سفارتيها في أبوظبي وتل أبيب وقنصليتها في دبي وسط مخاوف من احتدام الصراع في الشرق الأوسط.

وذكرت الوزيرة أن تسع مدن على الأقل توجد فيها سفارات وقنصليات أسترالية تعرضت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأردفت تقول أمام البرلمان “الهجمات التي ترد بها إيران مستمرة على نطاق وشدة لم نشهدهما من قبل”.

وأضافت أن الصراع “من المرجح أن يتصاعد ويستمر على المدى القريب… اضطرت بعثاتنا في أبوظبي ودبي وتل أبيب إلى الإغلاق فعليا الأسبوع الماضي”.

وأصدرت أستراليا توجيهات لعائلات الدبلوماسيين في الإمارات وإسرائيل بالمغادرة.

وقالت وانج “الهجمات الخطيرة والمزعزعة للاستقرار التي تشنها إيران تعرض حياة المدنيين، ومن بينهم أستراليون، للخطر. مستمرون في دعم الأستراليين المتضررين مع استئناف عدد محدود من الرحلات الجوية التجارية وتوسيع جهودنا القنصلية”.

وعاد أكثر من 3200 أسترالي من الشرق الأوسط على متن 23 رحلة جوية تجارية. وكان حوالي 115 ألف مواطن في المنطقة عندما بدأ الصراع.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

