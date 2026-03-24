أستراليا والاتحاد الأوروبي يتوصلان إلى اتفاق تجاري ودفاعي

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

توصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إلى اتفاق تجارة حرة في كانبيرا الثلاثاء، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى تعزيز الصادرات في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة.

كما توصل الجانبان إلى اتفاق شراكة في مجال الدفاع والأمن لتعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والسيبراني.

وقالت فون دير لايين “قد يكون الاتحاد الأوروبي وأستراليا متباعدين جغرافيا، لكننا لا يمكن أن نكون أقرب من حيث رؤيتنا للعالم”.

وأضافت “نحن نوجه رسالة قوية إلى سائر أنحاء العالم مفادها أن الصداقة والتعاون هما الأهم في وقت الاضطرابات”.

من جهته قال ألبانيزي “هذه لحظة مهمة لبلدنا مع ضماننا اتفاقا مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم”.

وسيسمح الاتفاق التجاري، من بين أمور أخرى، بزيادة الصادرات الأوروبية إلى أستراليا بمقدار الثلث على مدى عقد، مع نمو قوي لصناع الألبان والسيارات بنحو 50 في المئة.

وستزيد حصة لحوم الأبقار الأسترالية المسموح بدخولها إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من 10 أضعاف مقارنة بالمستوى الحالي خلال العقد المقبل.

ومن المتوقع أن يوقع الاتفاق رسميا بعد موافقة المجلس الأوروبي عليه.

وصدّرت شركات الاتحاد الأوروبي سلعا بقيمة 37 مليار يورو (42,9 مليار دولار) إلى أستراليا العام الماضي، و31 مليار يورو من الخدمات عام 2024.



قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

