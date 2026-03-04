أكثر من مئة شاحنة مساعدات تدخل معبر رفح من مصر

عبرت أكثر من مئة شاحنة مساعدات أرسلتها الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري الثلاثاء معبر رفح الواصل بين قطاع غزة ومصر، وفق مصدر في المعبر والهلال الأحمر المصري.

وقال مصدر في معبر رفح لوكالة فرانس برس الأربعاء إنه رصد الثلاثاء “دخول أكثر من مئة شاحنة مساعدات تابعة لمنظمات الأمم المتحدة ومنها اليونيسف إلى معبر رفح”.

ونفى المصدر عبور أي جرحى أو مصابين من أي اتجاه مع إعادة فتح المعبر الثلاثاء.

وأكد مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري في سيناء لفرانس برس دخول جميع شاحنات المساعدات التي تم إرسالها الثلاثاء “عبر معبر رفح ومنه إلى معبر كرم أبو سالم” الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن الهلال الأحمر أرسل قافلة مساعدات إضافية الأربعاء وهي في انتظار السماح لها بالدخول.

قال الهلال الأحمر في بيان الثلاثاء إن القافلة تضمنت “300 طن من الدقيق ونحو 470 طنا مستلزمات إغاثية، ونحو 925 طنا من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية”، بالإضافة إلى ملابس وخيام وأغطية.

أعلنت إسرائيل الثلاثاء إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الذي تم إغلاقه السبت مع بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران التي ردت بهجمات شملت إسرائيل.

وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إن قرار إعادة فتح المعبر اتُّخذ إثر “تقييم أمني”.

يقع معبر كرم ابو سالم الخاضع لسيطرة إسرائيلية عند نقطة تقاطع بين غزة وإسرائيل ومصر.

أعيد فتح معبر رفح، بوابة الغزيين الوحيدة إلى العالم الخارجي التي لا تمر عبر إسرائيل، أمام حركة العبور في 2 شباط/فبراير ولكن على نحو جزئي ومحدود، بعد قرابة عامين من سيطرة القوات الإسرائيلية عليه خلال الحرب مع حماس.

