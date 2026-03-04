The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أكثر من مئة شاحنة مساعدات تدخل معبر رفح من مصر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

عبرت أكثر من مئة شاحنة مساعدات أرسلتها الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري الثلاثاء معبر رفح الواصل بين قطاع غزة ومصر، وفق مصدر في المعبر والهلال الأحمر المصري.

وقال مصدر في معبر رفح لوكالة فرانس برس الأربعاء إنه رصد الثلاثاء “دخول أكثر من مئة شاحنة مساعدات تابعة لمنظمات الأمم المتحدة ومنها اليونيسف إلى معبر رفح”. 

ونفى المصدر عبور أي جرحى أو مصابين من أي اتجاه مع إعادة فتح المعبر الثلاثاء.

وأكد مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري في سيناء لفرانس برس دخول جميع شاحنات المساعدات التي تم إرسالها الثلاثاء “عبر معبر رفح ومنه إلى معبر كرم أبو سالم” الإسرائيلي.

وأضاف المصدر أن الهلال الأحمر أرسل قافلة مساعدات إضافية الأربعاء وهي في انتظار السماح لها بالدخول.

قال الهلال الأحمر في بيان الثلاثاء إن القافلة تضمنت “300 طن من الدقيق ونحو 470 طنا مستلزمات إغاثية، ونحو 925 طنا من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية”، بالإضافة إلى ملابس وخيام وأغطية.

أعلنت إسرائيل الثلاثاء إعادة فتح معبر كرم أبو سالم الذي تم إغلاقه السبت مع بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران التي ردت بهجمات شملت إسرائيل.

وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) إن قرار إعادة فتح المعبر اتُّخذ إثر “تقييم أمني”.

يقع معبر كرم ابو سالم الخاضع لسيطرة إسرائيلية عند نقطة تقاطع بين غزة وإسرائيل ومصر.

أعيد فتح معبر رفح، بوابة الغزيين الوحيدة إلى العالم الخارجي التي لا تمر عبر إسرائيل، أمام حركة العبور في 2 شباط/فبراير ولكن على نحو جزئي ومحدود، بعد قرابة عامين من سيطرة القوات الإسرائيلية عليه خلال الحرب مع حماس.

لم/ص ك

  

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية