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أكثر من 120 ألف منزل في أستراليا لا تزال محرومة من الكهرباء بسبب الإعصار ألفريد

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أعلنت السلطات الأسترالية الإثنين أنّ 120 ألف منزل في شرق البلاد لا تزال محرومة من التيار الكهربائي من جراء الإعصار ألفريد الذي تسبّب بانقطاعات واسعة في الكهرباء قبل يومين.

وانقطعت الكهرباء عن نحو 310 آلاف منزل في جنوب شرق كوينزلاند وما لا يقل عن 16 ألف منزل في شمال شرق نيو ساوث ويلز الأحد بعد أن اجتاح ألفريد المنطقة. 

وعلى الرّغم من أنّ الإعصار ألفريد تراجع مستواه إلى منخفض استوائي، إلا أنه جلب مع ذلك رياحا قوية إلى الساحل الشرقي لأستراليا، ما أدى إلى اقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء في جنوب شرق كوينزلاند وشمال شرق نيو ساوث ويلز. 

دج/بم

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