أكثر من 2000 مواطن ومقيم تملّكوا في دبي ضمن برنامج “تملّك العقار الأول”

مكّن برنامج “تملّك العقار الأول” أكثر من 2000 مواطن ومقيم من شراء منزلهم الأول في دبي خلال الأشهر الستة الماضية، مسجلا مبيعات عقارية سكنية تجاوزت قيمتها 3,25 مليارات درهم، وفق ما أفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي الخميس.

وكان البرنامج أُطلق في تموز/يوليو 2025 بمبادرة مشتركة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف توسيع قاعدة التملّك العقاري أمام سكان الإمارة من مختلف الجنسيات ومستويات الدخل، ضمن منظومة متكاملة تجمع الجهات الحكومية، والمطوّرين العقاريين، والمؤسسات المصرفية.

ويوفّر البرنامج مزايا نوعية تشمل أولوية الاطّلاع على المشاريع الجديدة، وحلول رهن عقاري مخصّصة، وأسعارا تفضيلية لمن يشترون أوّل منزل لهم.

