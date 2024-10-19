أكثر من 400 قتيل منذ أسبوعين في العملية الإسرائيلية شمال قطاع غزة (الدفاع المدني)

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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة السبت مقتل أكثر من 400 فلسطيني في شمال قطاع غزة في الأسبوعين الماضيين، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي حملة تستهدف الشمال المحاصر.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “انتشلنا اكثر من 400 شهيد من أماكن الاستهداف المختلفة في محافظة شمال قطاع غزة التي تضم جباليا ومخيمها وبيت لاهيا وبيت حانون، منذ بدء العملية العسكرية لجيش الاحتلال” في السادس من تشرين الأول/اكتوبر.

وأضاف “نقلوا كلهم إلى مستشفيات شمال القطاع كمال عدوان والعودة والإندونيسي”.

وأشار بصل إلى أنه حتى الجمعة، كانت الحصيلة 386 شخصا، يضاف إليهم 33 قتيلا في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا للاجئين، فجر السبت.

وردا على سؤال وكالة فرانس عن أي ضربات قد يكون نفذها في المساء في هذه المنطقة وعن الأهداف المحتملة، لم يرد الجيش الإسرائيلي فورا، وقال متحدث باسمه إنه “يعمل على التحقق”.

وأكد بصل وجود “عشرات الجثث المنتشرة في شوارع جباليا بفعل القصف المستمر.

وتحدث بصل عن “مناشدات كثيرة من العائلات التي يتم قصفها داخل مخيم جباليا وهناك شهداء وإصابات لكن يصعب على طواقمنا الوصول لأماكن القصف”.

وأشار أيضا إلى قطع الانترنت والاتصالات ما يؤثر على قدرة البعض على التواصل مع الدفاع المدني.

منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، تشنّ إسرائيل حملة جوية وبرية واسعة النطاق في شمال قطاع غزة، خصوصا في منطقة جباليا حيث تقول إن عناصر الجناح المسلح لحركة حماس يحاولون إعادة تجميع صفوفهم.

من جانبه، أكد المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني في منشور على أكس “أُجبر 20 ألف شخص آخرين على الفرار من مخيم جباليا أمس (الجمعة) بحثا عن الأمان”، بما في ذلك في الملاجئ التي تديرها الوكالة.

وقال “لقد فقد الناس كل شيء. إنهم بحاجة إلى كل شيء بما في ذلك الطعام والماء والبطانيات والفرشات: أساسيات الأساسيات”.

وأضاف “تم الإبلاغ عن نقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية في آخر المستشفيات المتبقية. كما يؤثر نقص الوقود على الوصول إلى المياه”.

بور/شي/ص ك