مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

أكثر من 400 قتيل منذ أسبوعين في العملية الإسرائيلية شمال قطاع غزة (الدفاع المدني)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة السبت مقتل أكثر من 400 فلسطيني في شمال قطاع غزة في الأسبوعين الماضيين، بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي حملة تستهدف الشمال المحاصر.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لوكالة فرانس برس “انتشلنا اكثر من 400 شهيد من أماكن الاستهداف المختلفة في محافظة شمال قطاع غزة التي تضم جباليا ومخيمها وبيت لاهيا وبيت حانون، منذ بدء العملية العسكرية لجيش الاحتلال” في السادس من تشرين الأول/اكتوبر.

وأضاف “نقلوا كلهم إلى مستشفيات شمال القطاع كمال عدوان والعودة والإندونيسي”. 

وأشار بصل إلى أنه حتى الجمعة، كانت الحصيلة 386 شخصا، يضاف إليهم 33 قتيلا في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا للاجئين، فجر السبت.

وردا على سؤال وكالة فرانس عن أي ضربات قد يكون نفذها في المساء في هذه المنطقة وعن الأهداف المحتملة، لم يرد الجيش الإسرائيلي فورا، وقال متحدث باسمه إنه “يعمل على التحقق”. 

وأكد بصل وجود “عشرات الجثث المنتشرة في شوارع جباليا بفعل القصف المستمر. 

وتحدث بصل عن “مناشدات كثيرة من العائلات التي يتم قصفها داخل مخيم جباليا وهناك شهداء وإصابات لكن يصعب على طواقمنا الوصول لأماكن القصف”.

وأشار أيضا إلى قطع الانترنت والاتصالات ما يؤثر على قدرة البعض على التواصل مع الدفاع المدني.

منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، تشنّ إسرائيل حملة جوية وبرية واسعة النطاق في شمال قطاع غزة، خصوصا في منطقة جباليا حيث تقول إن عناصر الجناح المسلح لحركة حماس يحاولون إعادة تجميع صفوفهم.  

من جانبه، أكد المفوّض العام للأونروا فيليب لازاريني في منشور على أكس  “أُجبر 20 ألف شخص آخرين على الفرار من مخيم جباليا أمس (الجمعة) بحثا عن الأمان”، بما في ذلك في الملاجئ التي تديرها الوكالة.

وقال  “لقد فقد الناس كل شيء. إنهم بحاجة إلى كل شيء بما في ذلك الطعام والماء والبطانيات والفرشات:  أساسيات الأساسيات”. 

وأضاف “تم الإبلاغ عن نقص حاد في الوقود والإمدادات الطبية في آخر المستشفيات المتبقية. كما يؤثر نقص الوقود على الوصول إلى المياه”. 

بور/شي/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
230 إعجاب
159 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
73 إعجاب
61 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية