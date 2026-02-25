The Swiss voice in the world since 1935
أكسيوس عن ويتكوف: أي اتفاق نووي مع إيران يجب أن يستمر لأجل غير مسمى

25 فبراير شباط (رويترز) – ذكر موقع أكسيوس اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤول أمريكي أن ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في اجتماع خاص أمس الثلاثاء إن الإدارة الأمريكية تطالب بأن يظل أي اتفاق نووي مع إيران ساريا إلى أجل غير مسمى، وهو ما أكده اثنان آخران على علم بالتصريحات.

ويضغط ترامب على الحكومة الإيرانية في أعقاب قمعها العنيف للمتظاهرين، وأرسل قطعا من البحرية الأمريكية إلى المنطقة وهدد بشن ضربات عسكرية إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق لحل النزاع الطويل الأمد حول برنامجها النووي.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

