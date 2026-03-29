ألبا البحرينية تقيم الأضرار بعد قصف إيران منشأتين للألمنيوم

29 مارس آذار (رويترز) – قالت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، التي تدير أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، اليوم الأحد إنها تقيم الأضرار الناجمة عن الضربات الإيرانية التي استهدفت المنشأة إلى جانب منشأة تابعة لمنتج رئيسي آخر للألمنيوم في الإمارات.

وقالت الشركة الحكومية إن موظفين أصيبا في الهجوم الذي وقع أمس السبت، في حين تعرض موقع نظيرتها في المنطقة، الإمارات العالمية للألمنيوم، لأضرار كبيرة جراء ضربات الصواريخ والطائرات المسيرة في اليوم نفسه.

ولم يتمكن معظم منتجي الألمنيوم في الخليج، الذين يمثلون حوالي تسعة بالمئة من المعروض العالمي، من الشحن إلى الأسواق العالمية عبر قنواتهم المعتادة منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بسبب إغلاق طهران شبه الكامل لمضيق هرمز.

وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم هي أكبر منتج لهذا المعدن في الشرق الأوسط، بينما تدير شركة ألبا أكبر مصهر في العالم بموقع واحد.

* استهداف كبار المنتجين في المنطقة

تمثل الهجمات على منشأتي الألمنيوم جزءا من هجوم إيراني أوسع نطاقا على البنية التحتية الاقتصادية الحيوية في الخليج، والتي تستهدف مصافي نفط وموانئ تجارية ومطارات وممرات شحن بحري.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف شركة ألبا ومصهر الطويلة التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ردا على هجمات استهدفت مصنعين إيرانيين للصلب، مضيفا أن الشركتين لهما صلات بشركات أمريكية عسكرية وفي قطاع الطيران.

والشركتان من بين الموردين الرئيسيين لقطاع الطيران العالمي. وقالت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التي تنتج سبائك عالية الجودة تستخدمها شركات طيران عملاقة مثل بوينج وإيرباص، العام الماضي إنها ستبني مصهرا بتكلفة تبلغ أربعة مليارات دولار في أوكلاهوما.

وكانت ألبا قد بدأت في وقت سابق من الشهر الجاري إغلاق ثلاثة خطوط لصهر الألمنيوم تمثل 19 بالمئة من طاقتها الإنتاجية للحفاظ على استمرارية الأعمال وسط توقف الشحن عبر مضيق هرمز.

ويفيد الموقع الإلكتروني لشركة ألبا بأن طاقة مصهرها بلغت 1.623 مليون طن في عام 2025.

وقالت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في بيان أمس إن إنتاج موقع الطويلة “بلغ 1.6 مليون طن من الألمنيوم المصبوب في 2025”. وتمتلك الشركة أيضا مصفاة ⁠مجاورة للألومينا في الطويلة أنتجت العام الماضي 2.4 مليون طن من المواد الخام للألمنيوم.

وأوضحت الشركة، التي تمتلك مصهرا آخر في جبل علي ⁠في دبي، أنها كانت تمتلك مخزونا كبيرا من المعادن في البحر عندما اندلع الصراع، بالإضافة إلى مخزون بري ⁠في عدد من المواقع الخارجية.

* شركة بحرينية للصلب تعلن القوة القاهرة

من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة فولاذ القابضة البحرينية، الشركة الأم لشركة صلب، أمس السبت حالة القوة القاهرة على عملياتها بسبب الاضطرابات الناجمة عن الصراع.

وبحسب بيانات من تريد داتا مونيتور، اعتمدت الولايات المتحدة على دول الخليج في 10 بالمئة من وارداتها من الألمنيوم الأولي، أو 171400 طن، في عام 2025. وكانت الإمارات ثالث أكبر مورد لها بعد كندا وجنوب أفريقيا، إذ شحنت 157566 طنا.

وفي الولايات المتحدة، بلغت علاوة الألمنيوم في منطقة الغرب الأوسط، التي يدفعها المستهلكون فوق سعر بورصة لندن للمعادن، رقما قياسيا بلغ 2425 دولارا للطن في السادس من مارس آذار، إذ أدى الاضطراب في الخليج إلى مزيد من الضغط على السوق التي تعاني بالفعل من الرسوم الجمركية على الواردات.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ونيرة عبد الله وتوم دالي – إعداد مروة سلام ودعاء محمد للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)