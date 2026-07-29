أمبري: طائرة مسيرة تصيب ناقلة غاز بميناء مصري

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لندن/القاهرة/واشنطن 29 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في تقييم مبدئي اليوم الأربعاء أن ناقلة تخزين عائمة مملوكة للولايات المتحدة تعرضت لضربة بطائرة مسيرة في ميناء دمياط على البحر المتوسط في مصر، وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على إيران لشنها هجوما خلال الليل، لتتسع حرب الشرق الأوسط فيما يبدو إلى ما هو أبعد من جبهاتها الرئيسية.

وأكدت وزارة البترول المصرية في بيان وقوع حريق في الميناء، لكنها لم تشر إلى هجوم بطائرة مسيرة. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الواقعة.

وأفادت ثلاثة مصادر تجارية مطلعة بأن الطائرة المسيرة أصابت الناقلة (إنرجوس وينتر)، مما تسبب في اندلاع حريق امتد إلى سفينة أخرى.

وذكرت الوزارة في البيان “في إطار المتابعة الفورية لأي أحداث طارئة، وقع حريق على سفينة التغييز وسفينة التخزين المتواجدتين بميناء دمياط، وقد تم التعامل مع الموقف على الفور وفقا لخطط الطوارئ والاستجابة السريعة المعتمدة، من خلال الجهات المختصة وفرق الإطفاء والتأمين بالموقع” وأكدت أن “الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية”.

وتأتي الواقعة، التي قال ترامب إنه أُطلع عليها، وسط تصعيد حاد في الصراع، إذ أطلقت إيران صواريخ على القوات الأمريكية في الأردن، وضربت الولايات المتحدة والسعودية جماعات مسلحة في العراق مدعومة من إيران.

وإلى جانب إعلان جماعة الحوثي اليمنية حصارا بحريا على السعودية، تشير أحدث الضربات إلى اتساع رقعة الحرب منذ أن بدأت بقصف الولايات المتحدة وإسرائيل إيران في فبراير شباط.

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “بسحق إيران تماما” ردا على قصفها لقوات أمريكية بعد أيام من تعليقه للغارات الجوية.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “حان دورنا”. وقال ترامب إن واشنطن سترى إذا كانت ستبرم اتفاقا مع إيران في مرحلة ما، ولكن “سنضربهم بقوة… سنسحقهم سحقا”.

وأكدت إيران في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أنها أطلقت النار على قواعد أمريكية في الأردن وعلى سفن في مضيق هرمز، كما رفضت اقتراحا عُمانيا لإدارة المضيق بشكل مشترك.

وشهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء واحدة من أكبر موجات الارتفاع خلال الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من ثمانية بالمئة لتتجاوز 90 دولارا للبرميل، معوضة بذلك جزءا كبيرا من خسائرها في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أوقف ترامب بشكل مفاجئ الضربات الأمريكية مطلع الأسبوع.

* هتافات “الموت لأمريكا” في العراق

تمثل الهجمات المشتركة بين واشنطن والرياض المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية مشاركتها علنا في ضربات إلى جانب الولايات المتحدة.

وقالت قوات الحشد الشعبي العراقية، التي تضم فصائل مسلحة قوية مدعومة من إيران وتنضوي تحت لواء المنظومة الأمنية العراقية، إن الضربات الأمريكية والسعودية استهدفت عدة قواعد في أنحاء العراق وأدت إلى مقتل 20 عنصرا على الأقل وإصابة 32 آخرين.

وأظهرت لقطات بثتها قناة العهد العراقية رجالا يهتفون بشعارات طائفية شيعية وبعبارة “الموت لأمريكا!” وهم ينقلون جثث المقاتلين القتلى داخل أكياس من أحد مستشفيات الموصل في شمال العراق.

وقالت واشنطن والرياض إنهما نفذتا الضربات المشتركة ردا على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من العراق واستهدفت منشآت نفطية في السعودية.

وهذه أول عملية عسكرية أمريكية واسعة النطاق في الشرق الأوسط منذ يوم الجمعة الماضي حين أوقف ترامب فجأة حملة قصف مكثفة بعد 13 يوما، بناء على نصيحة القادة العسكريين بأنها استنفدت أغراضها.

وحذر مسؤولون أمريكيون في أحاديث خاصة من أن استئناف العمليات القتالية الكبرى ضد إيران ينطوي على مخاطر نظرا للتأثير السلبي على مخزونات الذخيرة.

وقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن، هذا الأسبوع أن الجيش الأمريكي يمتلك أقل من ألف صاروخ (باتريوت) اعتراضي وأقل من 250 صاروخا اعتراضيا من طراز ثاد، وهما نظامان رئيسيان للدفاع الجوي.

وتنفي طهران أن تكون قواتها شنت هجمات من الأراضي العراقية، لكن صحيفة همشهري الإيرانية ذكرت أن أربعة مستشارين من الحرس الثوري لقوا حتفهم في الغارات بالعراق.

* انقسام خطير في العراق

تكشف الضربات في العراق عن انقسام خطير في البلد المضطرب، وتعد الحكومة التي يقودها الشيعة واحدة من الحكومات القليلة في العالم التي تحافظ على علاقات عسكرية ودبلوماسية وثيقة مع كل من طهران وواشنطن، لكن هذا الموقف يشكل مصدرا دائما للتوتر والاضطرابات الداخلية المتكررة.

وحث مكتب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، الذي تولى منصبه منذ شهرين فقط، الأطراف المعنية على تجنب التصعيد، مضيفا أنه يُريد إبقاء العراق بعيدا عن الصراعات في المنطقة.

ونددت الرئاسة العراقية بالضربات التي استهدفت الفصائل المسلحة، واعتبرته “اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق”، لكنها دعت في الوقت نفسه إلى وقف الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة على دول الجوار.

وقال ترامب لفوكس نيوز إن الولايات المتحدة نسقت مع الحكومة العراقية في شن الهجمات. ولم تعلق بغداد بشكل محدد على تلميح ترامب بتعاونها.

ويتوجه مئات الآلاف من الزوار الإيرانيين إلى المزارات الدينية في العراق هذا الأسبوع لإحياء أربعينية الإمام الحسين.

* أمريكا تعلن إحباط هجوم ايراني على قوات لها

قبل ساعات من شن الضربات المشتركة مع السعودية في العراق، ذكر الجيش الأمريكي أن دفاعاته الجوية أحبطت هجوما إيرانيا مفاجئا استهدف قوات أمريكية في المنطقة.

وقال الجيش الأردني إنه أسقط خمسة صواريخ إيرانية. وأصبحت القواعد الأمريكية في الأردن من أبرز أهداف الهجمات الإيرانية، إذ قُتل ثلاثة جنود أمريكيين هذا الشهر في أسوأ خسائر تتكبدها القوات الأمريكية منذ مارس آذار.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه أطلق عددا من الصواريخ الباليستية على منشآت عسكرية أمريكية في الأردن، واستهدف ثلاث ناقلات كانت تحاول عبور مضيق هرمز عبر مسار وصفه بأنه غير مصرح به.