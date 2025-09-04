The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أمريكا “منزعجة” بسبب تخارج صندوق الثروة النرويجي من كاتربيلر

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من كانيشكا سينغ

واشنطن (رويترز) – قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنها “منزعجة للغاية” من تخارج صندوق الثروة السيادي النرويجي من مجموعة كاتربيلر الأمريكية لمعدات البناء، مضيفة أن واشنطن تتواصل مباشرة مع الحكومة النرويجية بشأن هذه المسألة.

وتبلغ قيمة استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي تريليوني دولار، وهو الأكبر في العالم ويديره البنك المركزي النرويجي.

وأعلن الأسبوع الماضي سحب استثماراته من شركة كاتربيلر لأسباب أخلاقية بسبب استخدام السلطات الإسرائيلية لمنتجات الشركة في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق إن تقييمه خلص إلى أن منتجات كاتربيلر مثل الجرافات تستخدمها السلطات الإسرائيلية “لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف أن الانتهاكات تشمل “التدمير غير القانوني واسع النطاق لممتلكات الفلسطينيين”.

وذكر الصندوق أن كاتربيلر “لم تنفذ أي تدابير لمنع استخدام منتجاتها بهذا الشكل”. ولم ترد الشركة على طلبات للتعليق على خطوة صندوق الثروة النرويجي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نحن منزعجون جدا من قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يبدو أنه يستند إلى ادعاءات غير مشروعة ضد كاتربيلر والحكومة الإسرائيلية”.

وأضاف “نتواصل مباشرة مع الحكومة النرويجية بشأن هذه المسألة”.

واقترح السناتور الجمهوري لينزي جراهام، وهو حليف لترامب، أن تفرض واشنطن رسوما جمركية على سلع النرويج وقيودا على تأشيرات الدخول.

وتواجه الشركات احتجاجات على الروابط مع إسرائيل مع تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي، وأثارت صور الفلسطينيين الذين أنهكهم الجوع، ومنهم أطفال، غضبا على مستوى العالم.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
11 إعجاب
11 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية