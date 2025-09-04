أمريكا “منزعجة” بسبب تخارج صندوق الثروة النرويجي من كاتربيلر

من كانيشكا سينغ

واشنطن (رويترز) – قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنها “منزعجة للغاية” من تخارج صندوق الثروة السيادي النرويجي من مجموعة كاتربيلر الأمريكية لمعدات البناء، مضيفة أن واشنطن تتواصل مباشرة مع الحكومة النرويجية بشأن هذه المسألة.

وتبلغ قيمة استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي تريليوني دولار، وهو الأكبر في العالم ويديره البنك المركزي النرويجي.

وأعلن الأسبوع الماضي سحب استثماراته من شركة كاتربيلر لأسباب أخلاقية بسبب استخدام السلطات الإسرائيلية لمنتجات الشركة في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق إن تقييمه خلص إلى أن منتجات كاتربيلر مثل الجرافات تستخدمها السلطات الإسرائيلية “لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية للقانون الإنساني الدولي”.

وأضاف أن الانتهاكات تشمل “التدمير غير القانوني واسع النطاق لممتلكات الفلسطينيين”.

وذكر الصندوق أن كاتربيلر “لم تنفذ أي تدابير لمنع استخدام منتجاتها بهذا الشكل”. ولم ترد الشركة على طلبات للتعليق على خطوة صندوق الثروة النرويجي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية “نحن منزعجون جدا من قرار صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يبدو أنه يستند إلى ادعاءات غير مشروعة ضد كاتربيلر والحكومة الإسرائيلية”.

وأضاف “نتواصل مباشرة مع الحكومة النرويجية بشأن هذه المسألة”.

واقترح السناتور الجمهوري لينزي جراهام، وهو حليف لترامب، أن تفرض واشنطن رسوما جمركية على سلع النرويج وقيودا على تأشيرات الدخول.

وتواجه الشركات احتجاجات على الروابط مع إسرائيل مع تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي، وأثارت صور الفلسطينيين الذين أنهكهم الجوع، ومنهم أطفال، غضبا على مستوى العالم.

