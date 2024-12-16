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أمريكا تتهم رجلين على صلة بإيران في مقتل 3 عسكريين أمريكيين بالأردن

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بوسطن (رويترز) – قال ممثلو ادعاء أمريكيون يوم الاثنين إن السلطات وجهت اتهامات لرجلين فيما يتعلق بضربة بطائرة مسيرة نفذها مسلحون مدعومون من إيران في الأردن بالقرب من الحدود السورية في يناير كانون الثاني أسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين وإصابة حوالي 40 آخرين.

وقال ممثلو الادعاء في بوسطن إنهم سيعقدون مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من يوم الاثنين للإعلان عن اتهامات ضد رجل إيراني ومواطن أمريكي إيراني مزدوج الجنسية فيما يتعلق بانتهاكات التصدير وتقديم دعم مادي لإيران في ضربة الطائرة المسيرة.

وألقي القبض على أحد الرجلين، وهو مهدي محمد صادقي، في ماساتشوستس ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من يوم الاثنين. وقالت السلطات إن الآخر، وهو محمد عابديني نجف آبادي، محتجز في الخارج.

تنبع التهم من أول ضربة تودي بحياة قوات أمريكية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن في ذلك الوقت باللوم على جماعات مدعومة من إيران في هجوم الطائرة المسيرة على القوات الأمريكية.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، وهي منظمة تنضوي تحت لوائها جماعات مسلحة مدعومة من إيران، مسؤوليتها عن هجمات على ثلاث قواعد، منها واحدة على الحدود الأردنية السورية. ونفت إيران نفسها تورطها في الهجوم.

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