أمريكا ترسل سفينة حربية إضافية إلى الشرق الأوسط في ظل التوتر مع إيران

واشنطن 29 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إن البحرية الأمريكية أرسلت سفينة حربية إضافية إلى الشرق الأوسط وسط تعزيزات عسكرية كبيرة في المنطقة وتصاعد التوتر.

وذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المدمرة ديلبرت دي. بلاك دخلت المنطقة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية.

ويرتفع بذلك عدد المدمرات في الشرق الأوسط إلى ست، إلى جانب حاملة طائرات وثلاث سفن قتالية أخرى. وكانت شبكة سي.بي.إس نيوز أول من أوردت نبأ إرسال السفينة الحربية الإضافية إلى المنطقة.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

