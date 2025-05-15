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أمريكا تفرض عقوبات جديدة تستهدف جماعة حزب الله اللبنانية

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة يوم الخميس على اثنين من كبار مسؤولي جماعة حزب الله اللبنانية واثنين من القائمين بأعمال التسهيلات المالية لدورهم في تنسيق التحويلات المالية إلى الجماعة المدعومة من إيران.

وتتزامن أحدث العقوبات مع قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن واشنطن تقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، وإن طهران وافقت “إلى حد ما” على شروطه.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الأشخاص المستهدفين يقيمون في لبنان وإيران، وعملوا على إيصال أموال إلى جماعة حزب الله من مانحين خارجيين. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن التبرعات الخارجية تشكل جزءا كبيرا من ميزانية الجماعة.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي مايكل فولكندر إن إجراء يوم الخميس يُسلط الضوء على “الامتداد العالمي الواسع لجماعة حزب الله من خلال شبكتها من المتبرعين والداعمين للإرهاب، وخاصة في طهران”.

وأضاف “في إطار جهودنا المستمرة للتصدي لدعم إيران للإرهاب، ستواصل وزارة الخزانة الأمريكية تكثيف الضغوط الاقتصادية على الشخصيات الرئيسية في النظام الإيراني ووكلائه الذين ينفذون هذه الأنشطة المميتة”.

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