أمريكا تقول كل الخيارات مطروحة وإيران تتوعد بالرد على أي هجوم

من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة 15 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتس أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس إن واشنطن تقف إلى جانب “الشعب الإيراني الشجاع”، وإن الرئيس دونالد ترامب “أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة”.

وهدد ترامب مرارا بالتدخل لدعم المتظاهرين في إيران، حيث أفادت تقارير بمقتل المئات في حملة قمع للاحتجاجات المناهضة للحكم الديني.

لكن ترامب تبنى اليوم الخميس موقف الترقب والانتظار، قائلا إنه أُبلغ بأن عمليات القتل بدأت تتراجع وإنه يعتقد أنه لا توجد خطة حاليا لتنفيذ عمليات إعدام واسعة النطاق.

وقال والتس في اجتماع مجلس الأمن الذي دعت إليه واشنطن “الرئيس ترامب رجل أفعال، لا أقوال بلا نهاية كما نرى في الأمم المتحدة. لقد أوضح أن جميع الخيارات مطروحة لوقف المذبحة”.

* إيران تتوعد بالرد

رفض والتس ما قالته إيران بشأن الاحتجاجات ووصفها إياها بأنها “مؤامرة خارجية لإعطاء ذريعة لعمل عسكري”.

وقال “يجب أن يعلم العالم أجمع أن النظام أضعف من أي وقت مضى، ولذلك يروج لهذه الكذبة بسبب قوة الشعب الإيراني في الشوارع. إنهم خائفون، خائفون من شعبهم”.

وقال نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي إن إيران لا تسعى إلى التصعيد أو المواجهة، واتهم والتس باللجوء “إلى الأكاذيب وتشويه الحقائق وحملة تضليل متعمدة لإخفاء تورط بلاده المباشر في إذكاء الاضطرابات في إيران والتحريض على العنف”.

وقال أمام مجلس الأمن “ومع ذلك، فإن أي عمل عدواني – مباشر أو غير مباشر – سيواجه برد حاسم ومتناسب وقانوني… هذا ليس تهديدا، بل هو بيان للواقع القانوني”.

واتهم المبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الولايات المتحدة بأنها دعت لجلسة مجلس الأمن في محاولة “لتبرير العدوان السافر والتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة”، إضافة إلى التهديد “بحل المشكلة الإيرانية بطريقتها المفضلة: من خلال ضربات تهدف إلى الإطاحة بنظام غير مرغوب فيه”.

وأضاف “نحث بقوة الأشخاص المتهورين في واشنطن وعواصم أخرى… على العودة إلى رشدهم”.

وقالت مارثا بوبي المسؤولة البارزة في الأمم المتحدة أمام المجلس إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش يحث على “أقصى درجات ضبط النفس في هذه اللحظة الحساسة ويدعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من الخسائر في الأرواح أو تشعل تصعيدا إقليميا أوسع نطاقا”.

(إعداد حاتم علي وعبدالحميد مكاوي ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)