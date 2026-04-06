أمريكا وإيران تتسلمان خطة سلام وترامب يتوعد “بالجحيم”

واشنطن/القاهرة 6 أبريل نيسان (رويترز) – تسلمت الولايات المتحدة وإيران إطار خطة لإنهاء الأعمال العدائية، إلا أن طهران رفضت إعادة فتح مضيق هرمز على الفور بعدما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طهران “بالجحيم” إذا لم تبرم اتفاقا بحلول نهاية يوم غد الثلاثاء.

وقال مصدر مطلع على المقترحات اليوم الاثنين إن خطة السلام تتضمن نهجا من شقين وهما وقف فوري لإطلاق النار يعقبه التوصل إلى اتفاق شامل خلال فترة تتراوح من 15 إلى 20 يوما.

وأضاف المصدر اليوم الاثنين أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير أجرى اتصالات “طوال الليل” مع نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الاثنين إن إيران لن تفتح المضيق في إطار وقف مؤقت لإطلاق النار، مضيفا أن بلاده لن تقبل بفرض مهل زمنية أثناء مراجعتها للمقترح. وأشار المسؤول إلى أن واشنطن لا تظهر استعدادا كافيا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وذكر موقع أكسيوس لأول مرة أمس الأحد نقلا عن مصادر أمريكية وإسرائيلية وإقليمية أن الولايات المتحدة وإيران ووسطاء من المنطقة يناقشون شروط وقف إطلاق نار محتمل لمدة 45 يوما، والذي ربما يفضي إلى إنهاء دائم للحرب.

* ترامب: يجب إبرام الاتفاق الثلاثاء في منشور يعج بالألفاظ النابية على منصة (تروث سوشال) المملوكة له، توعد ترامب أمس الأحد بشن مزيد من الضربات على البنية التحتية الإيرانية للكهرباء والنقل إذا لم تتوصل إيران إلى اتفاق وتعيد فتح مضيق هرمز بحلول غدا الثلاثاء.

وفي وقت لاحق من أمس الأحد، حدد ترامب في منشور آخر مهلة أكثر دقة وهي “الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة! (الأربعاء 0000 بتوقيت جرينتش)”.

ووردت أنباء عن غارات جوية جديدة على مناطق مختلفة اليوم الاثنين، بعد أكثر من خمسة أسابيع على بدء الولايات المتحدة وإسرائيل قصف إيران، في حرب أودت بحياة الآلاف وألحقت أضرارا بالاقتصادات العالمية جراء صعود أسعار النفط.

وردت إيران على تلك الهجمات بإغلاق مضيق هرمز فعليا، وهو ممر مائي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي في العالم، وشنت أيضا هجمات على إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية وبنى تحتية للطاقة في أنحاء منطقة الخليج.

وقال أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، إن أي تسوية لا بد أن تضمن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وحذر من أن أي اتفاق لا يفضي إلى وقف البرنامج النووي الإيراني وصواريخ وطائرات المسيرة إيران سيمهد “لشرق أوسط أكثر خطورة وعرضة للانفجار”.

وأكدت الغارات التي شنتها إيران في مطلع الأسبوع على منشآت لإنتاج البتروكيماويات وسفينة مرتبطة بإسرائيل في الكويت والبحرين والإمارات قدرتها على الرد رغم حديث ترامب المتكرر عن تدمير قدراتها الصاروخية والمسيرة.

وأوردت وسائل إعلام رسمية إيرانية نبأ مقتل مجيد خادمي، رئيس جهاز المخابرات التابع لقوات الحرس الثوري. وأسفرت غارات إسرائيلية وأمريكية عن مقتل عدد من كبار المسؤولين في النظام الإيراني، من بينهم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي خلفه ابنه مجتبى.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن فرق الإنقاذ الإسرائيلية تمكنت من انتشال جثتين من تحت أنقاض مبنى سكني في حيفا اُستهدف بصاروخ إيراني أمس الأحد.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، أن نحو 3540 شخصا قتلوا في إيران منذ اندلاع الحرب، بينهم 244 طفلا على الأقل.

وتوغلت إسرائيل في جنوب لبنان وشنت غارات على بيروت في مواجهة مع مقاتلي جماعة حزب الله المدعومة من إيران، في أعنف تصعيد خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

وتقول السلطات اللبنانية إن 1461 شخصا قتلوا، بينهم 124 طفلا على الأقل.

(إعداد بدور السعودي وحاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )