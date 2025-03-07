أنباء عن استخدام أمريكا للذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات طلاب ترى أنهم يدعمون حماس

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من كانيشكا سينغ

(رويترز) – نقل موقع أكسيوس يوم الخميس عن مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة ستستخدم الذكاء الاصطناعي لإلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب الذين تعتقد أنهم مناصرون لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وذكرت قناة فوكس نيوز بشكل منفصل أن وزارة الخارجية ألغت تأشيرة طالب قيل إنه شارك في ما وصفته الوزارة بأنها “اضطرابات داعمة لحماس”. ووفقا للتقرير، فإن الإلغاء يمثل أول إجراء من نوعه.

ووفقا لأكسيوس فإن وزارة الخارجية تعمل مع وزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي بهذا الشأن.

ولم تعلق وزارة الخارجية بشكل مباشر على التقارير، لكن وزير الخارجية ماركو روبيو قال على وسائل التواصل الاجتماعي إن الولايات المتحدة “لا تتسامح مطلقا مع الزوار الأجانب الذين يدعمون الإرهابيين”. وأضاف أن “مخالفي القانون الأمريكي، بما في ذلك الطلاب الدوليون، سيكونون عرضة لعدم منحهم التأشيرات أو إلغائها والترحيل”.

ووقع الرئيس دونالد ترامب في يناير كانون الثاني على أمر تنفيذي لمكافحة معاداة السامية وتوعد بترحيل طلاب الجامعات غير الأمريكيين وغيرهم ممن شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين والتي استمرت لعدة أشهر بالتزامن مع الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وذكر أكسيوس أن جهود “الضبط والإلغاء” التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي ستشمل مراجعات بمساعدة تلك التقنية لعشرات الآلاف من حسابات حاملي تأشيرات الطلاب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أكسيوس أن المسؤولين يراجعون التقارير الإخبارية عن المظاهرات المناهضة لسياسات إسرائيل ودعاوى الطلاب اليهود التي تسلط الضوء على مواطنين أجانب يُزعم أنهم متورطون في معاداة السامية.