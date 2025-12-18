أنقرة تحذر القوات الكردية في سوريا من أي تأجيل جديد لدمجها في الجيش السوري

حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس القوات الكردية في سوريا من أي تأجيل جديد لدمجها في الجيش السوري، مؤكدا أن ذلك “يهدد الوحدة الوطنية” للبلاد.

وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة “تي آر تي وورلد” التركية الرسمية، أن شركاء قوات سوريا الديمقراطية “بدأوا يفقدون صبرهم”.

وتوصلت قوات سوريا الديموقراطية، التي يقودها الأكراد وتسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا غنية بحقول النفط والقمح، في العاشر من آذار/مارس إلى اتفاق مؤلف من بنود عدة، ينص أبرزها على دمج مؤسساتها في إطار الدولة السورية بحلول نهاية العام.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي أقامت حكومته علاقات وثيقة مع القيادة الجديدة في دمشق، مرارا إلى دمج القوات الكردية في أسرع وقت ممكن.

وبين عامي 2016 و2019، أطلقت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد السوريين وتنظيم الدولة الإسلامية.

