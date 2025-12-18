The Swiss voice in the world since 1935
أنقرة تحذر القوات الكردية في سوريا من أي تأجيل جديد لدمجها في الجيش السوري

حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الخميس القوات الكردية في سوريا من أي تأجيل جديد  لدمجها في الجيش السوري، مؤكدا أن ذلك “يهدد الوحدة الوطنية” للبلاد.

وأضاف فيدان في مقابلة مع قناة “تي آر تي وورلد” التركية الرسمية، أن شركاء قوات سوريا الديمقراطية “بدأوا يفقدون صبرهم”.

وتوصلت قوات سوريا الديموقراطية، التي يقودها الأكراد وتسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا غنية بحقول النفط والقمح، في العاشر من آذار/مارس إلى اتفاق مؤلف من بنود عدة، ينص أبرزها على دمج مؤسساتها في إطار الدولة السورية بحلول نهاية العام.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي أقامت حكومته علاقات وثيقة مع القيادة الجديدة في دمشق، مرارا إلى دمج القوات الكردية في أسرع وقت ممكن.

وبين عامي 2016 و2019، أطلقت تركيا ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد السوريين وتنظيم الدولة الإسلامية.

فو-اش/رك/خلص

