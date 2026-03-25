أوربان يعلن “خفضا تدريجيا” لإمدادات الغاز المجرية إلى أوكرانيا
أعلن الرئيس المجري فيكتور أوربان الأربعاء أنه يعتزم “خفض إمدادات الغاز تدريجا” إلى أوكرانيا طالما أنها لم تستأنف تزويد بلده النفط الروسي عبر خطّ أنابيب دروجبا.
وقال في مقطع مصوّر نشره على فيسبوك “بات ينبغي اتّخاذ تدابير جديدة بغية كسر الحصار النفطي وضمان أمن إمدادات الطاقة إلى المجر”.
وأضاف “طالما أن أوكرانيا لا توفّر النفط، فهي لن تتلقّى غازا من المجر”.
وأفادت كييف بأنّ الإمدادات لم تتوقف حتى الآن.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية غيورغي تيكي إنّ “أوكرانيا تعرف من أين تحصل على الكميات المطلوبة إذا أوقفت المجر إمداداتها”.
وأضاف أنّ المجر التي تستورد بدورها الغاز لا سيما من روسيا، تخاطر من خلال هذا القرار بحرمان نفسها من مصدر مهم للإيرادات.
وتقول السلطات الأوكرانية إن خطّ أنابيب دروجبا الذي يعبر في أراضيها تضرّر بفعل ضربات روسية في 27 كانون الثاني/يناير. وتتّهم المجر وسلوفاكيا اللتان حصلتا على إعفاء من الاتحاد الأوروبي لمواصلة شراء النفط الروسي كييف بأنها لا تريد إصلاح الخطّ.
ويعرقل أوربان في المقابل قرضا أوروبيا بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا. كما تعرقل بودابست وبراتيسلافا إقرار حزمة جديدة من العقوبات في حقّ روسيا.
والأسبوع الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد سيساعد على إعادة فتح خطّ الأنابيب.
وتعدّ المجر أكبر مزوّد للغاز لأوكرانيا التي استوردت منها سنة 2025 حوالى 2,94 مليار متر مكعب، أي نحو 45,5% من وارداتها الإجمالية في هذا المجال، وفق تقرير لمجموعة “إكسبرو” الأوكرانية الاستشارية. وفي العام 2026، انخفضت هذه الحصّة إلى 34% في آذار/مارس، وفق المصدر عينه.
