إجلاء أكثر من 250 شخصا إثر حريق في حي فقير في سيول

أُجلي أكثر من 250 شخصا الجمعة بعد أن دمّر حريق هائل حيّا فقيرا قرب منطقة غانغنام في جنوب سيول، على ما أفادت السلطات.

واندلع الحريق فجرا في حيّ غوريونغ الذي غالبا ما يوصَف بأنه أحد آخر أحياء الصفيح المتبقية في العاصمة الكورية الجنوبية.

وأفادت وكالة الإطفاء الوطنية في سيول بأن سبب الحريق لا يزال مجهولا.

وأشارت إلى ان “الحريق تحوّل سريعا إلى كارثة كبيرة نظرا إلى قابلية المنطقة للاشتعال وكثافة المباني الموقتة فيها”.

وأُجلي 258 شخصا بأمان من دون إصابة أيّ منهم.

وتشكّل حي غوريونغ نتيجة مشاريع تطوير إنمائي أجبرت السكان ذوي الدخل المتدنّي على الانتقال من أماكن سكنهم.

يقع هذا الحي بالقرب من غانغنام، أحد أغنى أحياء سيول.

والحرائق شائعة في تلك المنطقة. ففي العام 2023، أُجبر 500 شخص على إخلاء منازلهم قبل حلول رأس السنة القمرية الجديدة إثر اندلاع حريق هائل.

