إدارة ترامب تقيم مركز احتجاز للمهاجرين في قاعدة عسكرية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تعمل الولايات المتحدة على إنشاء مركز احتجاز يستوعب ما يصل إلى خمسة آلاف مهاجر في قاعدة فورت بليس العسكرية قرب الحدود مع المكسيك، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية.

ومنذ عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، جعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مكافحة الهجرة غير النظامية أولوية قصوى، متعهّدا طرد ملايين المقيمين بطريقة غير قانونية.

ودفع تدفق المهاجرين من المكسيك الرئيس الأميركي إلى إعلان “حالة طوارئ” عند الحدود الجنوبية لبلاده.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون الخميس “بدأنا العمل منتصف تموز/يوليو على إنشاء مركز احتجاز في قاعدة فورت بليس، وانطلقت الأعمال لتحقيق قدرة استيعابية أولية تبلغ ألف مهاجر غير نظامي”.

وأكدت أن ذلك سينجز “بحلول منتصف آب/أغسطس أو أواخره”، على أن “نكمل بناء منشآت تتسع لـ5000 سرير خلال الأسابيع والأشهر المقبلة”.

وتثير أوضاع الاحتجاز في مراكز المهاجرين بالولايات المتحدة قلقا متزايدا. ففي تموز/يوليو، حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير من “ممارسات تعسفية” في ثلاثة مراكز احتجاز بولاية فلوريدا.

وأشار التقرير الى زنزانات مكتظة وشديدة البرودة، ومهاجرين ينامون على الأرض في ظل إنارة على مدار الساعة، ويحرمون أبسط مقوّمات النظافة.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت إدارة ترامب مشروعا لإقامة مركز احتجاز ضخم يتّسع لـ30 ألف مهاجر في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا.

غير أنّ ذلك ما زال بعيدا عن الواقع. ووفقا لبيانات حللتها فرانس برس، لم يتعد متوسط عدد الذين احتجزوا هناك 22 شخصا يوميا خلال حزيران/يونيو.

ود/ماش/كام

