إردوغان: الحرب في الشرق الأوسط تسببت بـ”مأزق جيواستراتيجي”

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان السبت خلال مباحثات عبر الهاتف مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أن الحرب في الشرق الاوسط “أدت الى مأزق جيواستراتيجي”.

وافاد بيان للرئاسة التركية بأن “الرئيس إردوغان أعلن أن العملية التي بدأت بتدخل ضد ايران أدت الى مأزق جيواستراتيجي، وعلى المجتمع الدولي أن يضاعف جهوده لوضع حد لهذه الحرب”.

تعتزم تركيا التي شاركت في جهود وساطة لإنهاء الحرب، لا سيما عبر مفاوضات مع باكستان ومصر، البقاء خارج النزاع الذي بدأ في 28 شباط/فبراير.

إلى ذلك، أبلغ الرئيس التركي روته أن تركيا تواصل “جهودها للتوصل إلى حل سلمي للنزاع الروسي-الأوكراني”.

ووصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إسطنبول السبت لإجراء محادثات مع نظيره التركي.

وأفاد مسؤول أوكراني رفيع وكالة فرانس برس بأن المحادثات لن تقتصر على منظومات اعتراض الطائرات المسيرة، بل ستركز أيضا على “التعاون الأمني بشكل عام”.

من جانبها قالت الرئاسة التركية على منصة “اكس” إن المحادثات ستتناول “القضايا الثنائية مع أوكرانيا، وتطورات الوضع الإقليمي، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دائم، لا سيما في إطار عملية إسطنبول”.

