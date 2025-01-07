إردوغان: لا مكان للجماعات “الإرهابية” في سوريا

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شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الثلاثاء على أنه لا مكان “للمنظمات الإرهابية” في سوريا في عهد قيادتها الجديدة، في تحذير يستهدف القوات الكردية.

عزز سقوط نظام بشار الأسد الشهر الماضي احتمالات تدخل تركيا في البلاد في مواجهة القوات الكردية التي تتهمها أنقرة بالارتباط بحزب العمال الكردستاني.

جاءت تصريحات إردوغان أثناء اجتماع في أنقرة مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بحسب ما جاء في بيان لمكتب الرئيس التركي.

وقال إردوغان لبارزاني إن تركيا تعمل على منع إطاحة الأسد في سوريا المجاورة من التسبب بحالة عدم استقرار في المنطقة.

وأفاد أن لا مكان “للمنظمات الإرهابية أو العناصر المرتبطة بها في مستقبل سوريا الجديدة”.

تتهم أنقرة “وحدات حماية الشعب” الكردية في سوريا بالارتباط بحزب لعمال الكردستاني في تركيا.

خاض حزب العمال تمردا استمر عقودا ضد الدولة التركية وهو محظور على اعتباره منظمة إرهابية من قبل أنقرة ودول غربية حليفة لها.

ينفذ الجيش التركي مرارا ضربات ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق متهما إياهم بالارتباط بحزب العمال.

والاثنين، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن “القضاء على حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب مجرد مسألة وقت”.

وأشار إلى دعوة صدرت عن رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع للقوات التي يقودها الأكراد للاندماج في الجيش الوطني السوري.

دعمت الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب في قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن فيدان حذر من أن على البلدان الغربية ألا تستخدم تهديد تنظيم الدولة الإسلامية “ذريعة لدعم حزب العمال الكردستاني”.

فو/لين/ص ك