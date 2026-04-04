إردوغان وزيلينسكي بحثا في اسطنبول أمن الطاقة وجهود السلام

afp_tickers

2دقائق

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات في إسطنبول السبت تناولت أمن الطاقة والملاحة، بالإضافة إلى جهود إنهاء الحرب مع روسيا، بحسب ما أفادت الرئاسة التركية.

ونقلت الرئاسة عن إردوغان تأكيده “الأهمية التي توليها تركيا لأمن الملاحة في البحر الأسود… وأمن إمدادات الطاقة”.

وناقش الزعيمان العلاقات بين بلديهما، و”جهود السلام في النزاع الروسي الأوكراني، فضلاً عن التطورات الإقليمية والدولية”.

وقال زيلينسكي إنه وإردوغان ناقشا، إلى جانب التعاون الأمني، “تدابير تهدف إلى تنفيذ مشاريع مشتركة لتطوير البنية التحتية للغاز، وفرص التطوير المشترك لحقول الغاز”.

وأفاد مراسل لفرانس برس عن حضور كثيف للشرطة في محيط قصر دولما بهجت الواقع على ضفاف البوسفور والذي استضاف محادثات بين موسكو وكييف في الماضي.

وتأتي زيارة زيلينسكي بعد يوم على إجراء إردوغان محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتّهم كييف بمحاولة استهداف خط الغاز بين روسيا وتركيا الذي يوصل إمدادات إلى عدد من الدول الأوروبية.

من المقرر أيضا أن يلتقي زيلينسكي بطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، قبل أسبوع من عيد الفصح الأرثوذكسي في 12 نيسان/أبريل.

وتضغط كييف من أجل هدنة في عطلة الفصح تشمل وقف الهجمات على البنى التحتية للطاقة.

وأفادت روسيا التي تسعى لتسوية دائمة بدلا من وقف قصير الأمد لإطلاق النار أنها لم تر أي مقترحات “بصياغة واضحة” من كييف.

استهدفت أوكرانيا البنى التحتية الروسية للطاقة على مدى الحرب المتواصلة منذ أكثر من أربع سنوات في مسعى لإضعاف قدرة موسكو على تمويل هجومها.

وأدت الضربات الروسية على منشآت الطاقة الأوكرانية إلى انقطاع الطاقة والتدفئة عن ملايين الأشخاص منذ بدء الحرب في 2022.

بور-اسي/خلص-لين-س ح/ب ق