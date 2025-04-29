إريك ترامب: الخليج “يعتمد على أمريكا القوية”

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من فيديريكو ماتشوني

دبي (رويترز) – قال إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن منطقة الخليج تعتمد على الولايات المتحدة القوية، وإن المنطقة بأكملها تريد الأمن لتتمكن الاقتصادات المحلية من الازدهار.

جاء ذلك خلال وجود إريك في دبي بصفته أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة عائلة الرئيس، (مؤسسة ترامب)، التي دشنت برجا جديدا في الإمارة بالشراكة مع شركة دار جلوبال لتطوير العقارات الفارهة.

وأضاف إريك في مقابلة أجرتها معه رويترز “هذه المنطقة بأكملها تعتمد على أمريكا القوية. وأسمع ذلك مرارا وتكرارا. أسمع ذلك من أكبر القادة في الخليج”.

وتابع “تزدهر دبي، مثل العالم أجمع، في عالم صحي وآمن، وهذا ما يريده الرئيس ترامب”.

وعند سؤال إريك عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها أو خططت لها إدارة الرئيس ترامب على الاقتصاد العالمي ومنطقة الخليج تحديدا، قال إن الإمارات أقل تأثرا بالرسوم الجمركية نظرا لاقتصادها القائم على الخدمات ورأس المال المكثف. وأضاف “بإمكانهم تجنب ذلك إلى حد بعيد، وأعتقد أن هذا مفيد لجزء كبير من دول الخليج”.

ويتكون البرج الجديد من 80 طابقا وفندقا فارها وشققا سكنية فاخرة ووحدتين بنتهاوس على السطح.

ويأتي تدشين البرج رسميا قبل أسابيع فقط من جولة الرئيس الأمريكي في منطقة الخليج والتي سيزور خلالها السعودية وقطر والإمارات، في عودة إلى المنطقة التي وثّق معها علاقات خلال ولايته الأولى.

وأفادت رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر بأن الزيارة قد تشهد الإعلان عن حزمة أسلحة للسعودية تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار.

ويوجد الجزء الأكبر من أعمال مؤسسة ترامب في الولايات المتحدة، لكن لديها مصالح كبيرة في الخارج، بما في ذلك في السعودية والإمارات.

وقالت مؤسسة ترامب قبل تنصيب الرئيس إنه سيسلم السيطرة على الشركة إلى أبنائه، وذلك في تكرار للترتيب الذي اتبعه خلال ولايته الأولى على الرغم من أن هذا لم يبدد كل المخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل.

وقال إريك ترامب يوم الثلاثاء إنه لن يكون ضمن وفد الأعمال الذي سيتوجه مع ترامب خلال زيارته للخليج.

وأضاف “لن أكون جزءا من هذا، لا… أنا أحافظ على الفصل التام. لا أريد أن أتدخل في السياسة”، مضيفا أن والده “يحب المنطقة” وأن “لديه كثيرا من الأصدقاء هنا”.