إسبانيا تحث إسرائيل على وقف التوغل البري في لبنان

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مدريد (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين يوم الثلاثاء إن إسرائيل ينبغي أن توقف التوغل البري في جنوب لبنان لتجنب تطور الأوضاع إلى صراع يشمل المنطقة.

وقال ألباريس “نؤكد على ضرورة وقف التوغل البري، لأننا نتلقى معلومات مقلقة للغاية… من الضروري التوصل إلى هدنة في لبنان ووقف إطلاق النار في غزة”.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، قالت إسرائيل إن قتالا عنيفا اندلع مع جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جنوب لبنان بعد أن شنت قوات المظلات وقوات خاصة إسرائيلية ووحدات مدرعات هجمات في بداية التوغل البري.

وتأتي العملية في أعقاب غارات جوية مكثفة استهدفت قيادة حزب الله، بمن في ذلك الأمين العام للجماعة حسن نصر الله الذي اغتيل في بيروت الأسبوع الماضي.

كما أدان ألباريس هجمات صاروخية شنتها جماعة حزب الله على إسرائيل. وقال إن السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط هو أن يمتثل الجانبان للقانون الدولي الإنساني‭‭ ‬‬ومراعاة الحماية الممنوحة للمدنيين.

وتتولى إسبانيا منذ فبراير شباط 2022 قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وتنشر 650 جنديا على الحدود الجنوبية اللبنانية المشتركة مع إسرائيل.