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إسبانيا سترفع نفقاتها العسكرية إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي

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أعلن رئيس الوزراء الإسباني الاشتراكي بيدرو سانشيز الثلاثاء استثمارات بأكثر من 10 مليارات يورو لرفع نسبة النفقات العسكرية إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد اعتبارا من هذا العام، تماشيا مع ما يطالب به الناتو.

وأشار سانشيز فقط إلى العام 2029 للوصول إلى هذا الهدف بأن تبلغ نفقات الدفاع إلى نسبة 2% من الثروة الوطنية، رغم الضغوط المتزايدة من واشنطن وحلف شمال الأطلسي.

وقال سانشيز للصحافة عقب اجتماع مجلس الوزراء “من الضروري أن نحترم أهداف الاستثمار التي تطلبها شركاؤنا” مؤكدا تأثير هذه الضغوط الخارجية.

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستتم “دون زيادة الضرائب، دون المساس بقرش من استثمارات الدولة في النفقات الاجتماعية ودون زيادة العجز العام”.

كشز/اج/الح

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