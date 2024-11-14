إسرائيل: سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا

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القدس (رويترز) – قال متحدث عسكري إسرائيلي يوم الخميس إن إسرائيل ستهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى جماعة حزب الله اللبنانية من سوريا.

وأضاف الأميرال دانيال هاجاري للصحفيين “نحدد صواريخ وأسلحة أخرى مصنعة في سوريا يطلقها حزب الله على أراض إسرائيلية”. وتابع “سنهاجم كل محاولة لتهريب أسلحة من سوريا إلى حزب الله. وسنهاجم كل بنية تحتية نرصدها في سوريا بغرض إنتاج أسلحة لحزب الله”.

وذكر هاجاري أن الجيش ينفذ غارات جوية بدءا من الضاحية الجنوبية لبيروت حتى دمشق.

وجاء حديث هاجاري بعد فترة وجيزة من إفادة الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بوقوع ما قالت إنها غارة جوية إسرائيلية استهدفت جسرا في سوريا قرب الحدود مع شمال لبنان.