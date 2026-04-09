إسرائيل: صفارات الإنذار دوت بعد إطلاق حزب الله صاروخا

9 أبريل نيسان (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق صاروخا باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مناطق منها تل أبيب.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه تم اعتراض الصاروخ.

وأعلن حزب الله أنه استهدف بنية تحتية عسكرية إسرائيلية في مدينة حيفا الشمالية في وقت متأخر من مساء الخميس.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الجماعة اللبنانية المدعومة من إيران تشير إلى الهجوم نفسه.

ويأتي هذا الهجوم الصاروخي بعد أن قتل أسوأ قصف إسرائيلي على لبنان خلال الحرب أكثر من 300 شخص أمس الأربعاء، ووقع قبل المحادثات المقررة بين إيران والولايات المتحدة في باكستان بعد أن اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إنه أصدر تعليمات ببدء محادثات سلام مع لبنان تشمل نزع سلاح حزب الله.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية جديدة على حزب الله بعد أن أطلقت الجماعة النار على إسرائيل في الثاني من مارس آذار. وتقول السلطات اللبنانية إن الغارات الإسرائيلية حصدت أرواح نحو 1900 شخص وأجبرت أكثر من مليون على النزوح.

وذكرت مصادر قريبة من حزب الله إن 400 على الأقل من مقاتليه سقطوا قتلى، فيما أطلقت الجماعة مئات الصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

