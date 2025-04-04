إسرائيل تؤكد أنها في “حوار مستمر” مع واشنطن لتخفيف الرسوم الجمركية

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أكد وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش أن إسرائيل في “حوار مستمر” مع واشنطن لخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الإسرائيلية المصدرة إلى الولايات المتحدة عقب الزيادة الهائلة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

وقال سموطريتش مساء الخميس على منصة إكس إن “وزارة المال تجري حوارا مستمرا مع الحكومة الأميركية لخفض الرسوم الجمركية وتقليل تأثيرها على الصناعة الإسرائيلية”.

أعلن ترامب الأربعاء حزمة غير مسبوقة من الرسوم الجمركية على الواردات، وفرض حدا أدنى بنسبة 10% على كل الدول. ويؤثر هذا الإجراء على حلفاء الولايات المتحدة وكذلك الدول التي تربطها بواشنطن علاقات تجارية مضطربة مثل الصين.

بالنسبة إلى إسرائيل، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط والمستفيد الرئيسي من المساعدات العسكرية الأميركية، تبلغ التعرفة الجمركية 17%.

وخيبة الأمل أكبر بالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية بعدما أعلن سموطريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الثلاثاء إلغاء الضرائب الإسرائيلية على الواردات من المنتجات الأميركية التي كانت لا تزال خاضعة لها (99% من الصادرات الأميركية إلى إسرائيل كانت معفاة من الرسوم في السابق).

وقال وزير المال الإسرائيلي حينها “0% ضرائب على الواردات من الولايات المتحدة”.

وكان الوزير اليميني المتطرف قد أشاد باجتماعه في واشنطن مع نظيره الأميركي سكوت بيسنت مطلع آذار/مارس الذي كان يهدف إلى “تعزيز التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والولايات المتحدة”.

من جهته، قال النائب في الكنيست عن حزب “هناك مستقبل” فلاديمير بيلياك عبر إكس “سارع سموطريتش إلى إزالة كل الرسوم الجمركية على الواردات الأميركية إلى إسرائيل، وحصل في المقابل على ضريبة بنسبة 17%… عبقري”.

واعترف اتحاد المصنعين في إسرائيل بأنه فوجئ بالإعلان الأميركي، معتبرا أن الإجراء “ربما مرتبط بالعجز التجاري للولايات المتحدة مع إسرائيل”، لكنه يشكل “تحديا كبيرا” لاقتصاد البلاد.

وأضاف الاتحاد في بيان الخميس “نحن على اتصال مباشر” مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين “لضمان إعفاء إسرائيل أو خفض الضرائب المفروضة” من قبل واشنطن.

وسجل الميزان التجاري للولايات المتحدة مع إسرائيل عجزا بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأميركية.

ميل-مج/ح س/الح