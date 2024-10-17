إسرائيل تؤكد مقتل السنوار

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من جيمس ماكنزي ومعيان لوبيل

القدس (رويترز) – أكدت إسرائيل مقتل يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والعقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 في قطاع غزة، ووصف يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي مقتل السنوار بأنه “نصر للعالم الحر بأكمله”.

ولم يصدر تعليق رسمي بعد عن حماس، لكن مصادر في الحركة قالت إن ثمة مؤشرات على أن السنوار قُتل خلال عملية إسرائيلية في منطقة تل السلطان في جنوب قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس مقتل السنوار.

وذكر كاتس في بيان مكتوب صادر عن مكتبه “السفاح يحيى السنوار، الذي كان مسؤولا عن المذبحة وأهوال السابع من أكتوبر، قُتل على أيدي جنود جيش الدفاع الإسرائيلي اليوم”.

وأضاف “هذا إنجاز عسكري وأخلاقي عظيم لإسرائيل وانتصار للعالم الحر بأكمله على محور الشر للإسلام المتطرف بقيادة إيران”.

وتمثل وفاته دفعة كبيرة للجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد سلسلة اغتيالات لزعماء بارزين من أعداء إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية.

وفحصت الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق أدلة من الأسنان والحمض النووي لتأكيد ما إذا كان السنوار، الهدف الأول على قائمة المطلوبين لدى إسرائيل، قد قتل.

وكان الجيش الإسرائيلي قال إنه يتحقق من احتمال مقتل السنوار بين ثلاثة مسلحين قُتلوا خلال عملية في قطاع غزة.

وحث موقع المجد الإلكتروني، الذي تربطه صلات بحماس وعادة ما يكتب عن قضايا أمنية، الفلسطينيين على الانتظار للحصول على معلومات عن السنوار من حماس نفسها، لا من منافذ إعلامية إسرائيلية يقول الموقع الإلكتروني إنها تهدف إلى كسر روحهم المعنوية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن العملية كانت مداهمة اعتيادية قُتل خلالها السنوار بالصدفة. وأضاف الجيش أنه لم تكن هناك دلالات على وجود رهائن في المبنى الذي قُتل فيه المسلحون الثلاثة.