إسرائيل تدعم تعليق قصف إيران وتقول إن ذلك لا يشمل لبنان

8 أبريل نيسان (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأربعاء إن إسرائيل تؤيد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين لكن وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان.

وأضاف مكتب نتنياهو أن إسرائيل تؤيد الخطوة الأمريكية بشرط أن تفتح طهران المضيق على الفور وتوقف الهجمات على الولايات المتحدة وإسرائيل ودول المنطقة.

جاءت هذه التصريحات بعد إعلان واشنطن تعليق الهجمات على إيران لمدة أسبوعين في إطار الجهود الرامية إلى اتهدئة الصراع وإتاحة المجال للمفاوضات.

وقالت إسرائيل أيضا إنها تدعم الجهود الأمريكية الرامية لضمان ألا تشكل طهران بعد الآن تهديدا نوويا أو صاروخيا أو “إرهابيا” للولايات المتحدة وإسرائيل وجيران إيران العرب، مضيفة أن واشنطن أبلغت إسرائيل بأنها ملتزمة بتحقيق أهدافهما المشتركة في المفاوضات المقبلة.

وقالت إيران اليوم الأربعاء إن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ يوم الجمعة 10 أبريل نيسان في إسلام اباد.

وأكد مسؤولان في البيت الأبيض في وقت سابق أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين وتعليق حملة قصف إيران، بينما قال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي ساعد في التوسط في الاتفاق، في منشور على إكس إن الاتفاق يتضمن وقف الحملة الإسرائيلية في لبنان.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية في لبنان عن مقتل ما لا يقل عن 1500 شخص ونزوح 1.2 مليون آخرين. وتم جر لبنان إلى الحرب عندما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل تضامنا مع طهران، بعد يومين من بدء هجوم إسرائيل والولايات المتحدة على إيران. وقوبل هجوم حزب الله بهجوم بري وجوي إسرائيلي جديد.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)