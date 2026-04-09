إسرائيل تسعى لمحادثات مع لبنان بعد قصف هدد هدنة إيران

القدس/بيروت/إسلام أباد 9 أبريل نيسان (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس إنه يسعى إلى إجراء محادثات مباشرة مع بيروت، وذلك بعد يوم من أسوأ قصف في الحرب أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص في لبنان، وعرض وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للخطر.

وأعلن ترامب وقف إطلاق النار، في النزاع الإيراني الذي استمر ستة أسابيع، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قبل ساعات فقط من انقضاء المهلة التي هدد بتدمير الحضارة الإيرانية بأكملها بعدها.

وفي باكستان، تستعد السلطات للجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية، حيث أغلقت أجزاء من العاصمة إسلام أباد.

لكن لم تظهر أي مؤشرات على رفع إيران الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الذي تسبب في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ، فضلا عن بقاء الهجمات الإسرائيلية على لبنان نقطة خلاف رئيسية.

*مؤشرات قليلة على زيادة المرور من المضيق

في الساعات الأربع والعشرين الأولى من وقف إطلاق النار، لم تعبر المضيق سوى ناقلة منتجات نفطية واحدة وخمس سفن شحن جافة، في حين كان المضيق يستوعب عادة 140 سفينة يوميا قبل الحرب تشمل نحو خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأعلن نتنياهو، الذي رفضت حكومته عرضا تاريخيا لإجراء محادثات مباشرة مع لبنان الشهر الماضي، في بيان أنه أصدر تعليمات ببدء محادثات السلام في أسرع وقت ممكن، والتي ستشمل أيضا نزع سلاح جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وقال نتنياهو “في ضوء المطالبات اللبنانية المتكررة بفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، أصدرت تعليماتي لمجلس الوزراء الأمني المصغر أمس ببدء مفاوضات مباشرة مع لبنان في أقرب وقت ممكن… ستركز المفاوضات على نزع سلاح حزب الله وإقامة علاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان”.

وقبل ساعة من بيان نتنياهو، قال الرئيس اللبناني جوزاف عون إنه يعمل على مسار دبلوماسي بشأن هذه المسألة، وهو مسار بدأ يحظى بنظرة إيجابية من قبل الأطراف الدولية.

وقال مسؤول لبناني كبير لرويترز إن لبنان أمضى اليوم السابق في الضغط من أجل وقف إطلاق نار مؤقت لإتاحة المجال لمحادثات أوسع مع إسرائيل، واصفا هذا الجهد بأنه “مسار منفصل ولكنه يتبع النموذج ذاته” للهدنة بين أمريكا وإيران.

وأفاد مسؤول إسرائيلي كبير اليوم الخميس بأن إسرائيل تستعد لتقليص هجماتها في لبنان. وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن من المتوقع أن تبدأ المحادثات مع لبنان في واشنطن الأسبوع المقبل.

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني 2024، وأنهى أكثر من عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله، وافق لبنان على أن تقتصر حيازة السلاح على قوات الأمن الحكومية، ما يعني ضرورة نزع سلاح حزب الله بالكامل.

لكن إسرائيل قالت إن محاولة الجيش اللبناني في العام التالي لنزع سلاح الحزب باءت بالفشل.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت للنفط بشكل حاد بعد إعلان وقف إطلاق النار، وهبطت أربعة دولارات إضافية بعد إعلان إسرائيل عن محادثات مباشرة مع لبنان.

*إسرائيل تقول وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان

تقول واشنطن وإسرائيل إن لبنان غير مشمول بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب.

وتؤكد إيران وباكستان، التي تقوم بدور الوسيط، أنه كان جزءا صريحا من الاتفاق.

ودعت دول، منها حليفتا الولايات المتحدة بريطانيا وفرنسا، إلى أن تشمل الهدنة الحالية لبنان ونددت بالهجمات الإسرائيلية عليه.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يُتوقع أن يرأس الوفد الإيراني أمام جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، إن لبنان وبقية “محور” إيران من الحلفاء الإقليميين هم أجزاء لا تنفصل عن أي وقف لإطلاق النار.

وقال مصدر باكستاني إن باكستان تعمل على وقف إطلاق النار في لبنان وكذلك في اليمن، حيث قصفت إسرائيل أيضا قوات متحالفة مع إيران.

* إسرائيل تقول إنها قتلت ابن شقيق زعيم حزب الله

ذكرت وسائل إعلام لبنانية رسمية أن إسرائيل واصلت في وقت سابق اليوم الخميس قصف الضاحية الجنوبية لبيروت وأجزاء أخرى من البلاد.

ووسعت إسرائيل أوامر الإخلاء لتشمل مناطق في الضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى مناطق قريبة من مطار بيروت وعدد من مراكز إيواء النازحين.

وأعلن حزب الله عن تنفيذ ما لا يقل عن 20 عملية عسكرية اليوم الخميس، قائلا إنه استهدف آليات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، فضلا عن إطلاقه النار على شمال إسرائيل.

وعقب هجمات أمس التي وصفها مسؤولون لبنانيون بأنها “مجزرة”، أعلن لبنان يوم حداد وطني وأغلق المقار الحكومية. وعملت فرق الإنقاذ طوال الليل في محاولة لإنقاذ مصابين محاصرين تحت الأنقاض وانتشال الجثث جراء الهجمات التي استهدفت المناطق المأهولة بالسكان دون تحذيرات معتادة للمدنيين.

وخارج مستشفى رفيق الحريري الجامعي، استمر وصول سيارات الإسعاف خلال نهار اليوم الخميس وعبر بعضها مباشرة متخطيا قسم الطوارئ صوب قسم الطب الشرعي.

وقال أحد أفراد فرق الإنقاذ بعد أن طلب عدم ذكر اسمه بسبب عدم السماح لهم بالتحدث لوسائل الإعلام “ننقل أشلاء في أغلب الوقت. أصبح من النادر جدا أن نعثر على جثة كاملة”.

وقالت امرأة لرويترز وهي تبكي إنها فقدت كل عائلتها في إحدى الضربات الإسرائيلية.

*إيران وأمريكا تعلنان النصر

في إيران، حيث جرى تصوير وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران على أنه انتصار لحكم رجال الدين، واحتشدت جماهير غفيرة لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على مقتل الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي في أول أيام الحرب.

ورغم إعلان ترامب انتصاره أيضا، إلا أن واشنطن لم تحقق الأهداف التي أعلنها في بداية الحرب وهي القضاء على قدرة إيران على مهاجمة جيرانها، وتدمير برنامجها النووي، ومساعدة الإيرانيين على إسقاط حكومتهم.

ولا تزال إيران تملك صواريخ وطائرات مسيرة قادرة على استهداف جيرانها ولديها مخزون يزيد عن 400 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء قريبة من مستوى صنع أسلحة.

ونجح حكام إيران في الصمود أمام هجوم قوة عظمى دون أي مؤشر على وجود معارضة منظمة، وأثبتوا قدرتهم على بسط سيطرتهم على المضيق.

وفي اجتماع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، عبر ترامب عن استيائه من الحلفاء في الحلف لتقاعسهم عن تقديم الدعم في الحرب. وقال دبلوماسيان أوروبيان إنه أوضح رغبته في الحصول على التزامات ملموسة خلال الأيام القليلة المقبلة بتقديم المساعدة في تأمين مضيق هرمز.

وتضغط إيران للحصول على المزيد من التنازلات الأمريكية في اتفاق نهائي، بما يشمل الرفع الكامل للعقوبات المالية الأمريكية والدولية التي شلت اقتصادها، والاعتراف بسيطرتها على المضيق، وهو ممر مائي دولي كان مفتوحا قبل الحرب أمام التجارة.

من جهتها، تطالب واشنطن إيران بتسليم اليورانيوم المخصب، والتخلي عن المزيد من التخصيب، والتخلي عن صواريخها، ووقف دعم حلفائها الإقليميين، وهي مطالب سبق أن طرحتها في محادثات انسحبت منها قبل يومين من الحرب.

(إعداد محمد علي فرج وسلمى نجم وحسن عمار ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )