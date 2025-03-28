إسرائيل تشن غارات جديدة على لبنان بعد إطلاق صاروخين من جنوبه باتّجاه أراضيها

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أعلن الجيش الاسرائيلي الجمعة أنه يشن هجمات في جنوب لبنان بعدما توعّد وزير الدفاع يسرائيل كاتس بالرد “بقوة” عقب إطلاق صاروخين من لبنان نحو الدولة العبرية فيما تسري هدنة هشة بين الجانبين منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

ونفى حزب الله الجمعة “أي علاقة” له بإطلاق صاروخين صباحا من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا التزامه وقف إطلاق النار بحسب بيان نشره على تلغرام.

وشدّد مصدر مسؤول في الحزب على “التزام حزب الله باتفاق وقف إطلاق النار” نافيا “أي علاقة لحزب الله بالصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان اليوم باتجاه شمال فلسطين المحتلة”، وفق ما جاء في البيان.

وصباح الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن “قذيفتين صاروخيتين” أطلقتا من لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية، مشيرا إلى اعتراض واحدة وسقوط الثانية في لبنان.

وجاء في البيان أنه “إثر أطلاق صفارات الإنذار… رصدت قذيفتان صاروخيتان آتيتين من لبنان، تم اعتراض واحدة بينما سقطت الثانية داخل الأراضي اللبنانية”.

وحذر وزير الدفاع يسرائيل كاتس بأنه “إذا لم يعم الهدوء في بلدات الجليل، لن يكون هناك هدوء في بيروت”.

وأضاف “الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية المباشرة عن أي إطلاق نار باتجاه الجليل. لن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر. سنضمن سلامة سكان الجليل وسنتحرك بقوة أمام أي تهديد”، في إشارة إلى الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأدى إلى اندلاع الحرب المدمرة في قطاع غزة.

وسجلت عملية إطلاق الصاروخين بعد أيام من إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب لبنان على إسرائيل السبت، في أول عملية من نوعها منذ دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ واضعا حدا لحرب مفتوحة استمرت شهرين بين الجيش الإسرائيلي والحزب المدعوم من إيران والذي فتح جبهة ضد الدولة العبرية “إسنادا” لحماس منذ اندلاع حرب غزة.

– قصف مدفعي –

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن تعرّض العديد من البلدات في جنوب لبنان للقصف المدفعي.

وأفادت بأن العديد من المدارس الرسمية خصوصا في منطقة صور أغلقت أبوابها بعد التهديد الإسرائيلي بالرد العسكري على لبنان.

وبعد اعتراض الصواريخ التي أطلقت من لبنان في 22 آذار/مارس، رد الجيش الإسرائيلي بغارات جوية على جنوب لبنان، مؤكدا أنها استهدفت “عشرات منصات إطلاق الصواريخ ومركز قيادة كان إرهابيو حزب الله ينشطون فيه”. وأسفرت الهجمات عن مقتل ثمانية أشخاص، بحسب السلطات اللبنانية.

من جهة أخرى، استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة في 18 آذار/مارس ثم نفذ عمليات برية، بعد هدنة استمرت قرابة شهرين في الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس.

وأنهى استئناف إسرائيل عملياتها الجوية والبرية في قطاع غزة هدوءا حذرا، فيما استأنفت حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل بعد أيام.

وأفادت الأمم المتحدة الأربعاء بأن استئناف العمليات الإسرائيلية في غزة أدى إلى نزوح 142 ألف شخص خلال سبعة أيام، مبدية قلقها حيال مخزون المساعدات الإنسانية الذي لا يكفي إلا لأسبوعين، بعدما أغلقت إسرائيل نقاط العبور أمام المساعدات الإنسانية في 2 آذار/مارس.

ومن أصل 251 رهينة اختطفوا في الهجوم، ما زال 58 محتجزين في غزة، منهم 34 قتلوا بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأسفرت الحرب على غزة عن مقتل 50208 أشخاص معظمهم من المدنيين، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

ميب/الح/لين