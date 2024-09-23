إسرائيل تعلن استعدادها لمهاجمة أهداف لحزب الله في البقاع

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القدس (رويترز) – قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين إن الطائرات الإسرائيلية تستعد لمهاجمة منازل في سهل البقاع اللبناني تحتوي على أسلحة استراتيجية لحزب الله، ودعا المدنيين إلى إخلاء المنطقة على الفور.

وذكر الأميرال البحري دانيال هاجاري في بيان بثه التلفزيون “المشاهد الواردة الآن من جنوب لبنان هي انفجارات ثانوية لأسلحة تابعة لحزب الله، والتي تنفجر داخل المنازل. توجد أسلحة في كل منزل نهاجمه. توجد صواريخ وقذائف وطائرات مسيرة مخصصة لقتل مدنيين إسرائيليين”.