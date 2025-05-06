إسرائيل تعلن استهداف مطار صنعاء

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من محمد الغباري

عدن (اليمن) (رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف المطار الرئيسي في اليمن بضربات جوية يوم الثلاثاء وقال شهود إن أربع ضربات وقعت على العاصمة صنعاء، في أحدث أعمال قتال مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وجماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران في اليمن.

ونصحت إسرائيل في وقت سابق السكان بمغادرة المنطقة المحيطة بمطار صنعاء الدولي، وبعد يوم واحد من تنفيذ القوات الإسرائيلية غارات جوية على ميناء الحديدة في اليمن ردا على سقوط صاروخ أطلقته جماعة الحوثي بالقرب من مطار بن جوريون في إسرائيل يوم الأحد.

وقال الجيش الإسرائيلي “عدم إخلاء المنطقة يعرض حياتكم للخطر”. ونشر خريطة للمنطقة المحيطة بالمطار.

وقالت ثلاثة مصادر في المطار لرويترز إن ضربات اليوم الثلاثاء استهدفت ثلاث طائرات مدنية وصالة المغادرة ومدرج المطار وقاعدة جوية عسكرية تحت سيطرة الحوثيين.

ويتصاعد التوتر بين إسرائيل والحوثيين في اليمن مع استمرار الجماعة المتحالفة مع إيران في شن هجمات ردا على توسيع إسرائيل نطاق عملياتها في غزة.

وقال الحوثيون يوم الأحد إنهم سيفرضون حصارا جويا “شاملا” على إسرائيل بتكرار ضرب مطاراتها.

ونفذت إسرائيل ضربات في محيط ميناء الحديدة اليمني يوم الاثنين وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين إنها تسببت في مقتل أربعة أشخاص وإصابة 39 آخرين.

ولم ترد تقارير بعد عن سقوط ضحايا نتيجة ضربات يوم الثلاثاء.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون بالقرب من مطار بن جوريون الإسرائيلي، مما دفع شركات طيران أوروبية وأمريكية لإلغاء رحلاتها إلى تل أبيب.

ويطلق الحوثيون النار على إسرائيل ويستهدفون حركة الملاحة في البحر الأحمر منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين.