The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إسرائيل تعلن صفقة بقيمة 48 مليون دولار لشراء قذائف مدفعية من شركة ألبيط

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تل أبيب 30 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الاثنين إنها أبرمت طلبية بقيمة 48 مليون دولار لشراء “عشرات الآلاف” من قذائف المدفعية عيار 155 مليمتر من شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية للصناعات الدفاعية.

وأضافت الوزارة في بيان أن هذه الطلبية تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص اعتماد إسرائيل على الذخائر الأجنبية وتوسيع الإنتاج المحلي.

ولم تذكر الوزارة موعد تسليم هذه الذخائر.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

