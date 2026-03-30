إسرائيل تعلن صفقة بقيمة 48 مليون دولار لشراء قذائف مدفعية من شركة ألبيط

تل أبيب 30 مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الاثنين إنها أبرمت طلبية بقيمة 48 مليون دولار لشراء “عشرات الآلاف” من قذائف المدفعية عيار 155 مليمتر من شركة أنظمة إلبيط الإسرائيلية للصناعات الدفاعية.

وأضافت الوزارة في بيان أن هذه الطلبية تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص اعتماد إسرائيل على الذخائر الأجنبية وتوسيع الإنتاج المحلي.

ولم تذكر الوزارة موعد تسليم هذه الذخائر.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)