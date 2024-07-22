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إسرائيل تعلن عن وفاة رهينتين أخريين في غزة

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القدس (رويترز) – أعلنت إسرائيل يوم الاثنين عن وفاة اثنين آخرين من رهائنها المحتجزين في غزة، فيما يُنتظر استئناف المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل إطلاق سراح نحو 120 رهينة بالقطاع هذا الأسبوع.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لا يزال يحقق في وفاة الرهينتين، ياجيف بوكشتاب فني صوت (35 عاما) والمؤرخ أليكس دانسيج (76 عاما)، اللذين خُطفا من منزليهما قرب الحدود مع غزة في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر على بلدات في جنوب إسرائيل.

وكان من المقرر أن يبدأ فريق مفاوضات إسرائيلي يوم الخميس محادثات لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن إطلاق سراح الرهائن مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين في بيان “ياجيف وأليكس خُطفا على قيد الحياة وكان ينبغي أن يعودا أحياء إلى أسرتيهما وإلى بلدهما”.

وأضاف البيان “موتهما في الأسر هو انعكاس مأساوي لعواقب التباطؤ في المفاوضات”.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية حتى الآن وفاة نحو ثلث الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.

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