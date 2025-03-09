إسرائيل تقول إنها ستسمح للدروز السوريين بالعمل في الجولان

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القدس (رويترز) – قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأحد إنها ستسمح للعمال الدروز السوريين بدخول هضبة الجولان المحتلة.

ولم يحدد بيان الوزارة موعدا لإصدار التصاريح.

ويقطن هضبة الجولان 24 ألفا من الدروز، وهم أقلية عربية تعيش أيضا في إسرائيل ولبنان والأردن وسوريا.

واحتلت إسرائيل معظم الهضبة الاستراتيجية من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981. وتعتبرها الولايات المتحدة أرضا إسرائيلية، لكن معظم الدول تصنفها محتلة.

وكان العديد من الدروز السوريين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد، ولدى عدد كبير من العائلات أقارب يعيشون في هضبة الجولان.

وقالت الحكومة الإسرائيلية إن القيادة السورية الجديدة تشكل تهديدا لإسرائيل وتعهدت بالمساعدة في حماية الأقليات في سوريا، ومنها الدروز.

ونفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية في سوريا، قائلة إن مثل هذه العمليات تستهدف منع استخدامها من قبل الجماعات التي أطاحت بالأسد من السلطة، والتي نشأ بعضها من حركات مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.