إصابة العشرات إثر سقوط صاروخين أطلقتهما إيران على بلدتين في إسرائيل

من ألكسندر كورنويل وديدي هيون

تل أبيب/ عراد 22 مارس آذار (رويترز) – استيقظت بلدتان في جنوب إسرائيل اليوم الأحد على أضرار واسعة النطاق بعد أن فشلت الدفاعات الجوية في اعتراض صاروخين إيرانيين خلال الليل، مما أدى إلى إصابة عشرات المدنيين في واحدة من أسوأ الهجمات التي شهدتها إسرائيل حتى الآن خلال هذه الحرب.

ومع بزوغ الفجر، اتضح حجم الأضرار في بلدة عراد الصحراوية إذ أصابت ضربة مبنى سكني متعدد الطوابق، حيث دمر الانفجار طوابق بأكملها.

وقال أوري شاحام، المسؤول الكبير في خدمة الإسعاف الإسرائيلية، إن الصاروخ تسبب في إلحاق أضرار بما لا يقل عن ثماني بنايات، وترك حفرة عميقة على مقربة من المباني السكنية.

وأظهرت لقطات فيديو تحققت منها رويترز ألسنة اللهب وهي تلتهم الطابق العلوي من مبنى سكني بعد وقت قصير من الضربة. وانتقلت فرق البحث والإنقاذ من طابق إلى آخر داخل المباني المتضررة.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ناداف شوشاني إن الضربتين نفذتا بصواريخ باليستية تقليدية. ورفض التعليق عندما سئل عن النتائج الأولية للتحقيق العسكري في فشل اعتراض الصاروخين.

* نتنياهو: إنها معجزة أن أحدا لم يقتل

يتلقى معظم الإسرائيليين تنبيهات على هواتفهم المحمولة عند رصد إطلاق صواريخ من إيران. تنطلق صفارات الإنذار من غارات جوية، ويكون لديهم بضع دقائق للذهاب إلى غرف آمنة أو ملاجئ عامة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، وهو يقف في الحفرة التي خلفها الانفجار في موقع سقوط الصاروخ في عراد “إنها معجزة أن أحدا لم يقتل”.

وأشار نتنياهو إلى جدران مدمرة للمبنى السكني، ثم إلى الجدار المعزز المؤدي إلى ملجأ تحت الأرض الذي لم يتضرر، وحث الإسرائيليين على عدم التهاون. وقال إن دخول الجميع إلى الملاجئ في الوقت المناسب كان من شأنه أن يمنع سقوط مصابين أيضا.

وفي عراد، ذكر مستشفى أنه استقبل 31 مصابا بينهم 18 طفلا، وتسعة منهم على الأقل في حالة خطيرة، كما أصيب العشرات بجروح طفيفة.

وقالت إسرائيل إن إيران تستهدف مناطق سكنية مدنية. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية وأمنية ردا على الهجمات الإسرائيلية على مواقع إيرانية.

وتقع بلدتا عراد وديمونة، وهي بلدة أخرى تعرضت لسقوط صاروخ، قرب مفاعل نووي إسرائيلي غير معلن عنه والعديد من القواعد العسكرية، ومنها قاعدة نيفاتيم الجوية، وهي واحدة من أكبر القواعد في إسرائيل.

وفي ديمونة، قال المستشفى إنه استقبل خمسة مصابين من بينهم صبي يبلغ من العمر 12 عاما في حالة خطيرة.

ومنذ بدء الهجمات الجوية الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران في 28 فبراير شباط، تتعرض إسرائيل لقصف صاروخي يومي من إيران. وقتل ما لا يقل عن 20 مدنيا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، من بينهم إسرائيلي قتل في هجوم شنته جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران اليوم الأحد.

ووفقا لخدمات الطوارئ، نقل ما لا يقل عن 15 شخصا إلى المستشفى اليوم الأحد جراء هجمات إيرانية جديدة، منها قنبلة عنقودية سقطت في تل أبيب.

وتقول الحكومة الإيرانية إن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1300 شخص في إيران حتى الآن. وسجلت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، والتي تتابع انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مقتل 3320 شخصا بينهم 1406 مدنيين و1167 عسكريا، ولم يجر تحديد هوية الباقين بعد. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه البيانات بشكل مستقل.

(إعداد أحمد هشام وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)