إصابة عامل في هجوم بمسيرتين على ميناء صلالة العماني

28 مارس آذار (رويترز) – قالت الحكومة العمانية اليوم السبت إن عاملا أصيب في هجوم بطائرتين مسيرتين على ميناء صلالة، فيما لحقت أضرار محدودة بإحدى الرافعات.

ونقلت وكالة الانباء الرسمة عن مصدر أمني قوله “تم استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيرتين، وأسفر الحادث عن إصابة متوسطة لأحد الوافدين العاملين بالميناء، وتعرض إحدى الرافعات في مرافق الميناء لأضرار محدودة، وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها لهذه الاستهدافات الغاشمة، واتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين بها”.

وكانت عمان قد اضطلعت بدور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران قبل الحرب الحالية.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله ومنة علاء الدين – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)