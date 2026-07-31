إصابة فلسطيني بالرصاص خلال مسيرة للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة

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أُصيب فلسطيني بالرصاص الجمعة خلال مسيرة نظمها مستوطنون إسرائيليون عبر عدة بلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة وشهدت مواجهات مع سكانها، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر والجيش ومراسل لوكالة فرانس برس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه في نابلس عالجت شابا أُصيب برصاص حي في البطن، خلال اقتحام نفذه الجيش الإسرائيلي ومستوطنون لمنطقة الجنيد.

نظّم مستوطنون إسرائيليون مسيرة صباح الجمعة في شمال الضفة الغربية، إحياء لذكرى إسرائيليَّين قُتلا الأسبوع الماضي خلال مواجهات في قرية تل الفلسطينية قرب نابلس، وهي مواجهات أسفرت أيضا عن مقتل أربعة فلسطينيين.

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس في الموقع بأن ما بين 100 و150 مستوطنا، بينهم نساء وأطفال، اقتربوا من قرية تل من جهة الغرب، أي من ناحية مستوطنة حفات جلعاد التي كان يقيم فيها أحد القتيلين الإسرائيليين.

سار المستوطنون، وكان نحو عشرة منهم مسلحين، عبر حقول قرب قرية تل، ومروا ببلدة صَرَّة المجاورة وحي الجنيد في نابلس، في حين كانت قوات الجيش المنتشرة على طول المسار تتدخل من حين لآخر لتفريق المستوطنين والفلسطينيين عند وقوع صدامات، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

شاهد الصحافي مستوطنين يقتحمون مبنى واحدا على الأقل في تل، وأربعة مبان في الجنيد، حيث اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين قبل أن يفرّق الجيش الحشود بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وذكر الجيش في بيان أنه في منطقة الجنيد “رشق فلسطينيون مدنيين إسرائيليين بالحجارة، وأطلق مدني إسرائيلي عيارات تحذيرية في الهواء”.

وأضاف أن “جنود الجيش الإسرائيلي الذين كانوا منتشرين في المنطقة قبل وصولهم، تحركوا لتفريق التجمع وإجلاء المدنيين من المكان”.

ولفت الجيش إلى إصابة فلسطيني بالرصاص في حادثة لاحقة بالمنطقة، حين رشق فلسطينيون الجنود بالحجارة.

وقال “رد الجنود بتنفيذ بروتوكول القبض على المشتبه به، والذي تضمن إطلاق النار باتجاه أحد المحرضين الرئيسيين”.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، إلا أن عدد المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والتي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، شهد ارتفاعا هائلا في السنوات الأخيرة.

باستثناء القدس الشرقية، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيسمح بإنشاء مزيد من المستوطنات في المنطقة، في أعقاب مقتل الإسرائيليَّين في قرية تل.

فو-لبا/ح س/ب ق